Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 TRANSPORTE

El boleto de colectivo vuelve a aumentar: cuánto costará viajar desde diciembre

El Ministerio de Transporte oficializó una nueva actualización tarifaria para los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial. El incremento comenzará a regir el 1° de diciembre y alcanzará también a las líneas que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada.

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