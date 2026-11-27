El boleto de colectivo vuelve a aumentar: cuánto costará viajar desde diciembre
El Ministerio de Transporte oficializó una nueva actualización tarifaria para los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial. El incremento comenzará a regir el 1° de diciembre y alcanzará también a las líneas que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada.
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El Gobierno bonaerense publicó los nuevos cuadros tarifarios para los colectivos provinciales, que entrarán en vigencia a partir de las 00 del próximo martes 1° de diciembre. La actualización contempla los servicios urbanos y suburbanos del Gran Buenos Aires y los recorridos urbanos de la región denominada Gran La Plata.
La medida, difundida por el Ministerio de Transporte que conduce Martín Marinucci, se enmarca en el mecanismo de actualización previsto por la Resolución N° 81/25 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región Gran Buenos Aires correspondiente a octubre de 2026.
Con el nuevo esquema, el boleto mínimo de los servicios urbanos provinciales del Gran Buenos Aires pasará de $1.276,06 a $1.348,71 para quienes utilizan una tarjeta SUBE registrada. En tanto, quienes viajen con una tarjeta sin nominar deberán abonar $2.697,42 por el mismo tramo.
En los recorridos de mayor distancia, superiores a los 27 kilómetros, la tarifa plena alcanzará los $2.378,46, mientras que el valor para usuarios con SUBE sin nominar llegará a $4.756,92.
Cuánto costará el colectivo en el Gran Buenos Aires
Los nuevos valores para los servicios urbanos provinciales serán los siguientes:
De 0 a 3 kilómetros: $1.348,71.
De 3 a 6 kilómetros: $1.517,29.
De 6 a 12 kilómetros: $1.685,88.
De 12 a 27 kilómetros: $2.023,06.
Más de 27 kilómetros: $2.378,46.
Para los pasajeros que cuentan con el atributo social, el boleto mínimo pasará a costar $790,12, mientras que el tramo más extenso tendrá un valor de $1.393,39.
El aumento también llega a La Plata, Berisso y Ensenada
La actualización alcanzará a los servicios urbanos provinciales que operan en La Plata, Berisso y Ensenada, donde las tarifas mantienen valores superiores a los del Gran Buenos Aires.
En la región capital, el boleto mínimo pasará de $1.389,73 a $1.468,85. Para quienes utilicen una SUBE sin nominar, el mismo recorrido costará $2.937,70.
En tanto, el tramo de entre 12 y 27 kilómetros tendrá una tarifa de $2.167,92, mientras que los viajes superiores a los 27 kilómetros se elevarán a $2.522,14.
Los valores para los servicios urbanos de Gran La Plata quedarán establecidos de la siguiente manera:
De 0 a 3 kilómetros: $1.468,85.
De 3 a 6 kilómetros: $1.619,33.
De 6 a 12 kilómetros: $1.807,70.
De 12 a 27 kilómetros: $2.167,92.
Más de 27 kilómetros: $2.522,14.
Con el atributo social, el boleto mínimo será de $860,51 y el correspondiente al tramo más largo alcanzará los $1.477,56.
Tarifas para los servicios suburbanos
El nuevo cuadro también contempla los servicios suburbanos provinciales del Gran Buenos Aires. En este caso, la tarifa terminal se actualizará a $511,56, mientras que el valor base por pasajero y kilómetro será de $78,14.
Por su parte, el boleto mínimo de estos servicios quedará fijado en $2.023,06.
La actualización tarifaria se suma al esquema de ajustes periódicos que aplica la Provincia sobre el transporte público, en función de la evolución de los precios y de los parámetros establecidos por la normativa vigente.
Los cuadros completos podrán consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Transporte bonaerense.