El relato del crecimiento choca con la recesión y la Provincia sale al cruce
Mientras el Gobierno nacional apuesta a una recuperación económica, los indicadores muestran una caída de la actividad y del consumo. Desde Buenos Aires cuestionaron los resultados del programa libertario.
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Los números vuelven a poner contra las cuerdas al Gobierno de Javier Milei. La economía argentina ingresó en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, mientras el consumo continúa sin encontrar un piso. Desde la provincia de Buenos Aires salieron a cuestionar con dureza el rumbo económico nacional y advirtieron que el deterioro del mercado interno está lejos de revertirse.
“La recesión se ve por todos lados: afecta la oferta y la demanda”, sostuvo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, quien puso el foco en el derrumbe de las ventas en supermercados. Según detalló, durante septiembre las operaciones retrocedieron un 3% interanual y quedaron un 16% por debajo de los niveles de 2023, lo que representa una reducción superior a los 470.000 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos difundidos por el funcionario.
El diagnóstico provincial también expone la magnitud del retroceso en las góndolas. De los once grupos de artículos relevados, nueve registraron caídas. Los mayores desplomes se observaron en electrónicos y artículos para el hogar (-13%), bebidas (-11%), panadería (-7%), artículos de limpieza y perfumería (-5%) y alimentos preparados y rotisería (-5%). Para López, los indicadores del consumo familiar y del mercado interno permanecen hundidos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
“Los últimos datos muestran que no solo permanecen deprimidas, sino que están profundizando la tendencia negativa”, advirtió el funcionario bonaerense. En esa línea, sostuvo que el problema excede a las grandes cadenas comerciales y también se refleja en la recaudación del IVA e Ingresos Brutos, así como en estadísticas de organismos públicos, cámaras empresariales y consultoras privadas. “La producción y las ventas están en pleno círculo vicioso recesivo”, sentenció.
El panorama encuentra respaldo en las últimas cifras del INDEC. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un crecimiento desestacionalizado del 1,1% en septiembre, insuficiente para compensar la caída del 2,5% registrada en julio y la recuperación del 0,4% de agosto. Así, el tercer trimestre acumuló una contracción estimada del 1,8%, luego del retroceso del 0,6% del segundo trimestre. En términos interanuales, septiembre cerró con una baja del 1,2%.
Los datos contrastan con los pronósticos del ministro nacional Luis Caputo, quien en abril había anticipado un período de entre 18 y 20 meses de crecimiento extraordinario. Sin embargo, el repunte prometido no logró consolidarse. Mientras el Palacio de Hacienda destaca que la actividad acumula una mejora del 1% en los primeros nueve meses del año, distintos sectores vinculados al mercado interno continúan afectados por la debilidad de la demanda y la falta de inversión.
A la recesión se suma un frente financiero cada vez más complejo. El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos durante noviembre, en medio de las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de 2027. La presión cambiaria y la incertidumbre electoral agregan interrogantes sobre la sostenibilidad del programa económico. El desafío para Milei será llegar a su intento de reelección con una recuperación que todavía no se refleja de manera generalizada en los bolsillos.
Desde el Gobierno de Axel Kicillof insisten en que la salida exige recuperar el consumo y fortalecer la actividad productiva, en contraposición con las políticas de ajuste impulsadas por la administración libertaria. “Sin consumo ni inversión, no hay reactivación económica posible. Necesitamos dinamizar nuestro mercado interno y la producción. Hay otro camino”, concluyó López, en una nueva señal de confrontación política entre la Provincia y la Casa Rosada.