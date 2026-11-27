Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 ECONOMIA

El relato del crecimiento choca con la recesión y la Provincia sale al cruce

Mientras el Gobierno nacional apuesta a una recuperación económica, los indicadores muestran una caída de la actividad y del consumo. Desde Buenos Aires cuestionaron los resultados del programa libertario.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.