La batalla judicial que enfrentó durante años a Brad Pitt y Angelina Jolie por Château Miraval llegó a su fin de manera sorpresiva. La ex pareja emitió un comunicado conjunto en el que confirmó que resolvió la disputa fuera de los tribunales. “Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto”, señalaron. Agregaron que cualquier versión atribuida a “fuentes” no proviene de ellos ni de su entorno cercano.



La finca, ubicada en la Provenza francesa, había sido adquirida por ambos en 2008. Invirtieron decenas de millones de dólares (según distintas versiones, alrededor de 45 millones de euros por el 50% de la propiedad y la empresa vitivinícola) con el objetivo de convertirla en una marca de vino rosado rentable. Seis años más tarde, en 2014, se casaron allí en una ceremonia íntima a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos.



La disputa comercial estalló en 2021, en pleno proceso de divorcio. Jolie vendió su 50% de la bodega a una filial del Grupo Stoli, controlado por el empresario ruso Yuri Shefler. Pitt la demandó en 2022 al considerar que la operación se había realizado sin su consentimiento y en violación de un acuerdo previo que exigía aprobación mutua para cualquier venta. La acusó de actuar de forma “vengativa”.



Jolie respondió con una contrademanda por 250 millones de dólares. Alegó que Pitt había desatado una “guerra vengativa” en su contra y, en los escritos judiciales, expuso acusaciones de violencia durante un vuelo privado en 2016, episodio que, según ella, precipitó el quiebre de la relación. Pitt negó los hechos y no se formularon cargos. Durante años los tribunales se llenaron de escritos, contrademandas y filtraciones de detalles privados.

El divorcio se concretó formalmente en diciembre de 2024, pero la pelea por Miraval continuó. Ahora, con el acuerdo extrajudicial, esa batalla particular entre ambos queda cerrada. La propiedad ya no pertenece a ninguno de los dos. Sin embargo, el juicio que Pitt mantiene contra Yuri Shefler sigue abierto.



Con este entendimiento, uno de los últimos frentes abiertos del largo y público proceso de separación de la ex pareja Brangelina llega a su fin, al menos por fuera de los estrados judiciales.