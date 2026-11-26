Agroquímicos: la Provincia volvió a prorrogar la suspensión de la normativa y sigue sin definir un protocolo
El Gobierno bonaerense extendió por otros 120 días la suspensión de la resolución que regula las aplicaciones de fitosanitarios en el territorio provincial. La medida posterga su entrada en vigencia hasta marzo de 2027, mientras continúan los trabajos para establecer criterios de fumigación en zonas sensibles.
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La Provincia volvió a extender la suspensión de la normativa que establece las condiciones para la aplicación de agroquímicos en territorio bonaerense. A través de la Resolución 428/26, el Ministerio de Desarrollo Agrario dispuso una nueva prórroga por 120 días, por lo que la regulación continuará sin entrar en vigencia hasta marzo de 2027.
Desde la cartera que conduce Javier Rodríguez explicaron que la decisión está vinculada con la continuidad de los trabajos técnicos para poner en marcha el Sistema Integral de Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO) y avanzar en la elaboración de un protocolo específico para las aplicaciones en zonas de amortiguamiento.
El objetivo oficial es establecer parámetros que contemplen las particularidades de los espacios que requieren mayor protección, como las inmediaciones de áreas urbanas, escuelas, cursos de agua y otros sectores considerados sensibles. Para ello, distintas dependencias técnicas del Ministerio trabajan en la definición de criterios que permitan compatibilizar la actividad agropecuaria con el cuidado ambiental.
La normativa que permanece suspendida fue aprobada a fines de 2018, durante la administración de María Eugenia Vidal. Sin embargo, recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, principalmente porque no establecía distancias mínimas generales de exclusión para las fumigaciones y limitaba las restricciones cerca de establecimientos educativos al horario de clases.
Frente a las críticas, el gobierno de Cambiemos resolvió frenar su aplicación en febrero de 2019, poco antes de que comenzara a regir, y conformó un equipo interdisciplinario para trabajar en una regulación superadora. Desde entonces, las sucesivas administraciones provinciales fueron extendiendo la suspensión sin conseguir hasta ahora una normativa definitiva.
Con Axel Kicillof en la Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Agrario impulsó distintas iniciativas para reunir información y avanzar en el ordenamiento de las aplicaciones. Una de ellas fue la creación, en 2020, del Observatorio Técnico de Agroquímicos, un espacio destinado a recopilar evidencia científica sobre la utilización de estos productos y sus eventuales consecuencias.
En paralelo, la Provincia trabaja con los municipios para relevar las ordenanzas vigentes, las capacidades de fiscalización y los mecanismos de control disponibles en cada distrito. También avanza en un sistema de georreferenciación que permitirá identificar en mapas las restricciones territoriales para el uso de fitosanitarios.
De esta manera, el Ejecutivo bonaerense vuelve a postergar la aplicación de la resolución y mantiene abierto el desafío de alcanzar un marco regulatorio que establezca reglas claras para las fumigaciones, especialmente en las zonas cercanas a poblaciones y espacios sensibles. Mientras tanto, la discusión sobre el uso de agroquímicos y su impacto ambiental continúa sin una definición de fondo.