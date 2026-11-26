Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2026 BOLETÍN OFICIAL

Agroquímicos: la Provincia volvió a prorrogar la suspensión de la normativa y sigue sin definir un protocolo

El Gobierno bonaerense extendió por otros 120 días la suspensión de la resolución que regula las aplicaciones de fitosanitarios en el territorio provincial. La medida posterga su entrada en vigencia hasta marzo de 2027, mientras continúan los trabajos para establecer criterios de fumigación en zonas sensibles.

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