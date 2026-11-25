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La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lanzó una convocatoria para incorporar a 109 peritos y detectives a la Policía Judicial, de manera de cubrir vacantes en ocho departamentos judiciales.
El llamado a concurso busca contratar a 78 nuevos peritos y 31 nuevos detectives judiciales para que se desempeñen en dependencias de distintos puntos del territorio bonaerense.
Los interesados en presentarse a estos concursos podrán anotarse entre el 10 y el 23 de diciembre, es decir que tienen una ventana de dos semanas para postularse.
La Policía Judicial se dedica a asistir a los fiscales bonaerenses en la investigación y en la toma y preservación de pruebas en las causas penales. Se trata de un organismo civil dependiente del Ministerio Público provincial.
La convocatoria para nombrar nuevos peritos contempla la cobertura de 17 vacantes en el departamento judicial La Plata, 15 en Mar del Plata, 10 en Bahía Blanca, 9 en Lomas de Zamora, 9 en San Isidro, 9 en Junín, 5 en Azul y 4 en Mercedes.
Los interesados deberán tener formación en disciplinas útiles a la investigación penal, como la criminalística, la fotografía, la química, la planimetría, la informática, la psicología, la radiología y la medicina, entre otras.
En tanto, se busca designar a 10 detectives judiciales en Lomas de Zamora, otros tantos en San Isidro, 4 en Bahía Blanca, otros 4 en Mercedes y 3 en el departamento judicial Azul.
Pueden postularse abogados, licenciados en criminalística, contadores públicos, licenciados en administración de empresas y técnicos y licenciados o ingenieros en informática.