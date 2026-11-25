Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 MÁS DE CIEN

Llaman a concurso para designar peritos y detectives judiciales

La Procuración bonaerense lanzó la convocatoria para cubrir vacantes en la Policía Judicial. Se sumarán 78 peritos y 31 detectives en distintos puntos de la provincia. Cuándo anotarse.

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