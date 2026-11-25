La fama no protege de lo imprevisto. En enero de 2023, Jeremy Renner, el intérprete de Hawkeye en el Universo Marvel, estuvo a punto de morir cuando una máquina quitanieves de más de 6.500 kilos lo atropelló en Nevada. Intentaba ayudar a su sobrino y terminó bajo las orugas del vehículo. Se fracturó 38 huesos, le colapsó un pulmón, le perforaron el hígado con una costilla y sufrió graves lesiones en el rostro y el cráneo. Llegó a estar en estado crítico y, según relataron médicos y allegados, rozó la muerte. Meses después, con titanio en el cuerpo y una rehabilitación feroz, volvió a caminar y a trabajar. En entrevistas contó que el episodio le cambió la perspectiva: “Me rehusé a que ese recuerdo me persiguiera”.



Años antes, en 1998, Orlando Bloom cayó desde un tercer piso mientras intentaba trepar por una tubería de desagüe que cedió. El impacto le aplastó la columna vertebral. Durante días los médicos no descartaban que quedara paralizado. Bloom pasó meses con un corsé ortopédico y en entrevistas posteriores reconoció que el accidente lo obligó a dejar de sentirse invencible. “Hasta entonces no apreciaba el valor de la vida y la muerte”, dijo. Se recuperó por completo y continuó su carrera en El Señor de los Anillos y Piratas del Caribe.



Uno de los casos más emblemáticos es el de Christopher Reeve, el Superman de los años 80. En mayo de 1995, durante una competencia ecuestre, su caballo se detuvo en seco frente a un obstáculo y el actor salió despedido. Se seccionó la médula espinal a la altura de la primera y segunda vértebra cervical. Quedó tetrapléjico. Sobrevivió gracias a una asistencia respiratoria inmediata y dedicó el resto de su vida a la investigación sobre lesiones medulares y a la defensa de derechos de las personas con discapacidad. Falleció en 2004 por complicaciones derivadas de su condición.



En el deporte, Tiger Woods protagonizó en febrero de 2021 un accidente automovilístico en California que le dejó múltiples fracturas en la pierna derecha y el tobillo. El auto se descontroló y volcó. El golfista pasó por varias cirugías y una rehabilitación larga que puso en duda su regreso a la alta competencia.



También Enrique Iglesias sufrió en 2015, durante un show en Tijuana, un corte profundo en los dedos de la mano cuando una hélice de un drone lo hirió. Continuó cantando con la mano sangrando y luego requirió cirugía reconstructiva.

En la Argentina, la lista de tragedias viales entre artistas es larga y dolorosa: Gilda, Rodrigo Bueno, Pappo, entre otros, pero también existen casos de supervivencia que marcaron carreras. Lo que une a todos estos episodios es la fragilidad que aparece de golpe, incluso en quienes parecen intocables. La recuperación, cuando llega, suele ser lenta, costosa y transformadora.