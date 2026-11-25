El 25 de noviembre de 2020 Maradona murió a los 60 años en una vivienda de Tigre, durante una internación domiciliaria tras ser operado de un hematoma subdural. Seis años después, la causa que busca determinar responsabilidades en su atención médica está a punto de resolverse.



El segundo juicio oral concluyó en octubre. Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón fijaron la lectura del veredicto para el martes 22 de diciembre a las 12. En la última audiencia, el 22 de octubre, el tribunal absolvió al médico clínico Pedro Di Spagna, luego de que la Fiscalía y las querellas retiraran la acusación en su contra.



Los seis imputados que aún esperan son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.



La Fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque, 10 para Forlini y 8 para Cosachov por homicidio simple con dolo eventual, y penas menores por homicidio culposo para los otros tres. Las defensas sostienen que la muerte fue un evento agudo e imprevisible vinculado a sus antecedentes de salud.



Este segundo debate llegó después de que el primer juicio, iniciado en 2025, fuera anulado por el escándalo de la jueza Julieta Makintach. Ahora, a seis años de aquella muerte, el 22 de diciembre se conocerá la decisión de la Justicia.