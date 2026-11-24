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En un gesto que ratifica (por si hacía falta) la tensión entre Brasil y la Argentina, el recientemente reelecto presidente del país hermano, Luiz Inácio “Lula” da Silva, decidió no invitar a nuestro mandatario, Javier Milei, a la ceremonia de asunción en el cargo, y además retiró definitivamente al embajador.
Ambas decisiones de Lula eran esperables: la relación entre ambos presidentes se cortó durante la campaña presidencial brasileña, cuando Milei apoyó explícitamente al candidato desafiante, Flávio Bolsonaro (hoy en los Estados Unidos, adonde partió luego de perder el ballotage presidencial), y le dirigió fuertes insultos a su par.
Entre otras cosas, Milei llamó “basura socialista” a Lula, lo tildó de “ladrón” y también descalificó a otros miembros de su gobierno. Esto generó la reacción de varios funcionarios brasileños.
El representante diplomático de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, ya había retornado a su país luego de los improperios que Milei le dirigiera a Lula, pero la medida era un llamado a consulta, que podía revertirse con el regreso del embajador a nuestro país.
Ahora, eso no ocurrirá: Da Silva decidió retirar definitivamente al embajador, y Bitelli, por lo tanto, se quedará en Brasil.
Al desistir de invitar a Milei a su reasunción y de volver a enviar a su embajador a la Argentina, Lula da Silva da la pauta de un año complicado en la relación bilateral: el último del actual mandato de Milei.