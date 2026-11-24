Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2026 TUDO MAL

Lula, para atrás con Milei: no lo invita a su asunción y retira al embajador

El presidente brasileño no quiere al argentino entre los asistentes a la ceremonia. El diplomático, que había vuelto a Brasil en medio de la tensión, no volverá a nuestro país.

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