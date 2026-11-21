El PJ bonaerense movió sus fichas: Máximo preside y se reparten los cargos
El peronismo provincial reunió a su tropa en La Plata para renovar las autoridades del Congreso partidario. Tras un arranque sin quórum, se formalizó la conducción del órgano, con presencia de dirigentes del kirchnerismo, el kicillofismo e intendentes. Cómo quedó el reparto de poder
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El Partido Justicialista bonaerense llevó adelante su Congreso partidario en La Plata, en una jornada marcada por el reordenamiento de cargos y la convivencia de los distintos sectores internos. Máximo Kirchner quedó al frente del órgano partidario, acompañado por dirigentes cercanos al gobernador Axel Kicillof, intendentes y referentes del peronismo provincial.
La actividad comenzó con demoras, ya que el primer llamado no consiguió reunir el quórum necesario y la convocatoria debió trasladarse a las 12. Sin embargo, el trámite avanzó sin mayores sobresaltos. Entre los dirigentes que llegaron a la sede partidaria estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario y los intendentes Federico Otermín, Gastón Granados y Fabián Cagliardi.
La nueva conducción refleja un reparto de espacios entre las distintas tribus del justicialismo. Máximo Kirchner ocupará la presidencia, mientras que Pablo Zurro será vicepresidente primero, Carlos Bianco vicepresidente segundo y Cristina Álvarez Rodríguez vicepresidenta tercera. La secretaría general quedó en manos de Jorge Ferraresi, acompañado por Gastón Granados como prosecretario general.
También fueron designados Daniela Vilar como secretaria administrativa, Carlos Balor como prosecretario administrativo, Lucía Portos en la Secretaría de Actas y Lauro Grande como prosecretario. En tanto, Julio Pereyra y Edgardo Depetri ocuparán la Secretaría y Prosecretaría de Acción Legislativa, respectivamente.
Tras finalizar el encuentro, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó el nivel de participación de los congresales. "Creo que había 722 compañeros conectados al sistema, así que fue como un 80% de todos los congresales del PJ", señaló. Además, consideró que la convocatoria demuestra el interés de la dirigencia en el actual escenario político.
Tras el Congreso del PJ bonaerense, @Carli_Bianco destacó la participación de 722 congresales conectados, cerca del 80% del total: "Muy tranquilo, muy rápido, muy expeditivo". Definió la reunión como "una instancia burocrática" y sostuvo que el peronismo debe "seguir sumando,… pic.twitter.com/yv6SH71Mli
El funcionario, que asumió como vicepresidente segundo, celebró la designación de las nuevas autoridades y describió la jornada como "muy tranquila, muy rápida, muy expeditiva". También reconoció que las definiciones ya estaban acordadas previamente: "Esto es una cuestión que ya se había hablado, se había organizado, se había coordinado. Esta es una instancia burocrática", sostuvo.
Sin embargo, Bianco puso el foco en el escenario electoral que se avecina y en la necesidad de construir una alternativa política. "Lo que viene es eso, seguir construyendo esa alternativa, seguir todos los sectores del peronismo sumando, acumulando", expresó. En ese sentido, adelantó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en Kicillof, buscará dar la discusión electoral durante 2027.
"El año que viene, como en el caso nuestro del Movimiento Derecho al Futuro, como nos dijo el gobernador, discutir las representaciones, las candidaturas, etcétera", afirmó el ministro. Y remató: "El año que viene es el año electoral, es el año en que se discuten estas cuestiones".
Por otra parte, el Congreso también definió la integración de la Junta Electoral, con Leonardo Nardini, Andrés Watson, Juan Zavaleta, Nicolás Mantegazza y otros referentes. Además, fueron designados como congresales nacionales Axel Kicillof, Teresa García, Máximo Kirchner, Verónica Magario, Facundo Tignanelli y Mariano Cascallares.