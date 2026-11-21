EN LA PLATA

Se palpita el Congreso del PJ bonaerense: intendentes, rosca y tensión interna Con la llegada de intendentes y dirigentes a la sede partidaria de La Plata, el peronismo bonaerense pone en marcha un Congreso atravesado por las internas y la rosca política. Máximo Kirchner se prepara para asumir la presidencia del órgano partidario.