Se palpita el Congreso del PJ bonaerense: intendentes, rosca y tensión interna
Con la llegada de intendentes y dirigentes a la sede partidaria de La Plata, el peronismo bonaerense pone en marcha un Congreso atravesado por las internas y la rosca política. Máximo Kirchner se prepara para asumir la presidencia del órgano partidario.
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El Partido Justicialista bonaerense se prepara para una nueva jornada de definiciones políticas en su sede de La Plata, donde comienzan a llegar dirigentes, intendentes y referentes del peronismo provincial para participar del Congreso partidario.
Entre los primeros en arribar se encuentran la vicegobernadora Verónica Magario y los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza) y Fabián Cagliardi (Berisso), Carlos Balor (Berazategui) y Máximo Kirchner en una convocatoria que reúne a distintos sectores del justicialismo bonaerense.
La actividad transcurre, por el momento, en un clima de tranquilidad y sin mayores sobresaltos. La rosca peronista también tiene sus tiempos. Sin quórum en el primer llamado, el Congreso del PJ bonaerense quedó postergado hasta el mediodía. La formalización de Máximo Kirchner al frente del órgano partidario no encontraría mayores obstáculos.
Como dato llamativo, la organización incluso dispuso de un generador eléctrico ante la posibilidad de un corte de luz. Un detalle que no pasó inadvertido entre los presentes y que refleja que los organizadores buscaron tener todo previsto para el desarrollo del encuentro.
El Congreso del PJ bonaerense ya tiene todo previsto: hasta instalaron un generador eléctrico por si se corta la luz. ¡Vinieron preparados!
En un clima de tranquilidad, se espera una jornada sin sobresaltos, en la que Máximo Kirchner sería formalizado como presidente del… pic.twitter.com/HlHnjFqBed
Mientras continúa el arribo de los principales referentes, la atención está puesta en los movimientos políticos y las señales que puedan surgir de una reunión que se desarrolla en un contexto de tensiones internas y reacomodamientos dentro del peronismo bonaerense, con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.