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El PJ bonaerense con un Congreso virtual y una desconexión interna hacia 2027 Con Máximo Kirchner como futuro titular del órgano partidario, el peronismo provincial tendrá una jornada de definiciones institucionales atravesada por los acuerdos entre el kirchnerismo y el axelismo. La ausencia del Gobernador, las diferencias que persisten y las señales políticas de los últimos días marcan el contexto de un encuentro que buscará evitar nuevos cortocircuitos.