Chubut confirmó que votará el 21 de marzo y puso en marcha el calendario electoral
Ignacio Torres firmó el decreto de convocatoria para elegir gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. También podrán definirse intendencias. Será la primera elección con el Código Electoral propio, que incorpora Boleta Única de Papel, debates obligatorios y paridad de género
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Chubut ya tiene fecha para renovar sus principales autoridades provinciales. El gobernador Ignacio Torres firmó el decreto que convoca a elecciones para el domingo 21 de marzo de 2027, cuando se elegirán gobernador, vicegobernador y diputados provinciales para el período 2027-2031. La convocatoria también contempla la elección de intendentes en aquellas localidades que adhieran al calendario provincial.
La confirmación despejó las distintas alternativas que habían circulado durante las últimas semanas sobre el momento en que se realizarían los comicios. Febrero y abril aparecieron como posibles fechas, pero finalmente el mandatario optó por marzo, con una elección separada de la disputa nacional prevista para octubre de 2027.
La definición ubica a Chubut en el calendario electoral patagónico después de Neuquén, que ya convocó a votar el 14 de febrero. En tanto, Río Negro aparece como otra de las provincias que podría desarrollar sus elecciones durante el primer semestre del año, aunque todavía resta una confirmación oficial. De esta manera, las jurisdicciones de la región avanzan hacia cronogramas propios, sin coincidir con la elección presidencial y legislativa nacional.
Uno de los aspectos centrales de la convocatoria será el estreno del Código Electoral provincial, sancionado en noviembre de 2024. La normativa establece un sistema de Boleta Única de Papel, que reemplazará el mecanismo tradicional de boletas partidarias, e incorpora nuevas reglas para la presentación de candidaturas y el desarrollo de la campaña.
El nuevo régimen también establece la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a gobernador, incorpora la paridad de género y contempla el funcionamiento de una Secretaría Electoral permanente. Además, no incluye elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que cada fuerza deberá resolver sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos.
Otra de las disposiciones es la aplicación de Ficha Limpia, que establece restricciones para las postulaciones de personas con condenas por delitos dolosos, de acuerdo con las condiciones previstas en la legislación. El Código también elimina la posibilidad de utilizar listas colectoras: cada agrupación deberá presentar una única lista por categoría.
Con la fecha establecida, los partidos y alianzas deberán comenzar a ordenar sus calendarios internos. La normativa exige que la convocatoria se realice con al menos 120 días de anticipación y fija como límite los 65 días previos al comicio para la presentación de las listas de candidatos. Si se toma como referencia el 21 de marzo, ese plazo vencerá a mediados de enero de 2027.
La organización electoral también incluirá la publicación del padrón provisorio para que los ciudadanos puedan controlar sus datos y presentar reclamos, la conformación del Consejo Consultivo de Partidos Políticos y la apertura del registro de voluntarios para desempeñarse como autoridades de mesa. La Secretaría Electoral permanente tendrá un rol central en la coordinación de esas tareas.
El costo del operativo será otro de los desafíos para la Provincia. En declaraciones previas a la confirmación de la fecha, el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, había estimado que la organización podría demandar alrededor de 7.000 millones de pesos. Entre los principales gastos mencionó la logística para trasladar las urnas, la impresión de las boletas y la provisión de materiales electorales.
Torres presentó la convocatoria como una oportunidad para que la discusión electoral se concentre en los asuntos provinciales. “En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031”, expresó el gobernador al anunciar la fecha.