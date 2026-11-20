Volver | La Tecla Nacionales 20 de noviembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Chubut confirmó que votará el 21 de marzo y puso en marcha el calendario electoral

Ignacio Torres firmó el decreto de convocatoria para elegir gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. También podrán definirse intendencias. Será la primera elección con el Código Electoral propio, que incorpora Boleta Única de Papel, debates obligatorios y paridad de género

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