Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2026 JUDICIALES

Un fallo le puso límites a un municipio por el cobro de la tasa vial sin contraprestaciones

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó una sentencia favorable a productores rurales que cuestionaron el tributo municipal. El tribunal ratificó que el Municipio debe demostrar que realiza el mantenimiento de los caminos rurales y que los fondos recaudados se destinan efectivamente a ese servicio.

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