El dólar sigue en alza y el riesgo país superó los 1.000 puntos: crece la tensión financiera
La divisa estadounidense alcanzó los $1.665 en el mercado mayorista, mientras que los bonos argentinos registraron fuertes pérdidas en Wall Street. El indicador de JP Morgan trepó hasta los 1.050 puntos básicos y llegó a su nivel más alto en 13 meses.
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La jornada financiera de este viernes volvió a encender señales de alerta en la economía argentina. En medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad de los mercados y una creciente aversión al riesgo, el dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal al ubicarse en los $1.665, mientras que el riesgo país superó nuevamente la barrera de los 1.000 puntos básicos.
El deterioro también se reflejó en el comportamiento de los títulos de deuda soberana. Los bonos Globales argentinos, que cotizan en dólares y bajo legislación extranjera en Wall Street, registraron una caída promedio del 3,5% durante la rueda. De esta manera, acumularon un retroceso cercano al 6% en la semana y una pérdida promedio del 17% en lo que va de 2026.
En paralelo, el riesgo país elaborado por JP Morgan experimentó un fuerte salto de 103 unidades y se posicionó en los 1.050 puntos básicos. Se trata de su registro más elevado desde el 21 de octubre de 2025, cuando la incertidumbre financiera previa a las elecciones legislativas había generado fuertes presiones sobre el mercado cambiario. En aquella oportunidad, el dólar mayorista había llegado al límite superior de las bandas y fue necesaria la intervención del Tesoro de Estados Unidos para contener la tensión cambiaria.
Detrás de este nuevo deterioro aparecen distintos factores que se combinan y complican las perspectivas financieras. Por un lado, la inestabilidad de las principales bolsas internacionales y el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos generan un contexto desfavorable para los mercados emergentes. En ese escenario, los activos argentinos aparecen entre los más castigados por los inversores.
A ese panorama se suma la dificultad del Banco Central para avanzar en la acumulación de reservas internacionales, un elemento central para evaluar la capacidad de pago del Gobierno y la solidez de la economía. La falta de avances contundentes en ese frente alimenta las dudas del mercado sobre la sostenibilidad financiera del programa económico.
Por último, el escenario político también comienza a pesar en las decisiones de los inversores. A once meses de las elecciones presidenciales, la incertidumbre sobre la continuidad del rumbo económico impulsado por Javier Milei agrega un componente de desconfianza. Así, entre las turbulencias externas, las dificultades para recomponer reservas y el ruido político interno, los mercados argentinos atraviesan una nueva jornada de fuertes retrocesos.