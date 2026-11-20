Volver | La Tecla Nacionales 20 de noviembre de 2026 ECONOMÍA EN ROJO

El dólar sigue en alza y el riesgo país superó los 1.000 puntos: crece la tensión financiera

La divisa estadounidense alcanzó los $1.665 en el mercado mayorista, mientras que los bonos argentinos registraron fuertes pérdidas en Wall Street. El indicador de JP Morgan trepó hasta los 1.050 puntos básicos y llegó a su nivel más alto en 13 meses.

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