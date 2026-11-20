Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2026 POSTURA

Tragedia en Lanús: Edenor aclaró que todavía no tomó el control de MetroGAS

La empresa energética salió a despegarse de la operación de la distribuidora de gas tras el incidente ocurrido en Remedios de Escalada, que dejó dos personas fallecidas y varios heridos. La firma aseguró que la transferencia accionaria aún no se concretó.

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