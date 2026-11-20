Tragedia en Lanús: Edenor aclaró que todavía no tomó el control de MetroGAS
La empresa energética salió a despegarse de la operación de la distribuidora de gas tras el incidente ocurrido en Remedios de Escalada, que dejó dos personas fallecidas y varios heridos. La firma aseguró que la transferencia accionaria aún no se concretó.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
En medio de las repercusiones por el grave incidente registrado el pasado 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, Edenor difundió un comunicado para aclarar cuál es su situación respecto de MetroGAS y marcar distancia de la administración de la compañía.
A través de una comunicación oficial, la distribuidora eléctrica informó que la operación mediante la cual YPF S.A. prevé transferirle su participación accionaria en MetroGAS todavía no se encuentra concretada. Por ese motivo, remarcó que aún no asumió el control de la empresa de gas.
En ese sentido, la empresa de electricidad precisó que no tiene intervención en la administración, gestión ni funcionamiento operativo de MetroGAS, cuyas actividades continúan bajo la responsabilidad de las autoridades actuales de la compañía.
La aclaración se conoció luego del episodio ocurrido en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS en Remedios de Escalada, que provocó la muerte de dos personas y dejó a otras 30 personas heridas.
Luego de la explosión, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, envió un proyecto a la Legislatura para decretar la emergencia en el distrito por 180 días.
Por último, la empresa expresó su pesar por las consecuencias del hecho y manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales, además de transmitir su acompañamiento a las personas que resultaron heridas.