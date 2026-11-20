La Tecla
Todos los derechos reservados
NUEVO RIGI APROBADO!— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 20, 2026
Argentina LNG USD 50.750 millones 🇦🇷🇦🇷🇦🇷
El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina.
El proyecto contempla una inversión de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de USD 50.750 millones hacia 2050. Permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de USD 9.000 millones al año.
Para alcanzar esos volúmenes, se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina.
El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 km cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción.
También se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos.
Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación.
Felicitaciones a @HoracioMarin_ok por este extraordinario proyecto y agradecimiento al Comité RIGI por su arduo trabajo!
Más inversión, más producción, más empleo y más exportaciones para la Argentina.
🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica.— Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 20, 2026
Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá. Le quiero agradecer especialmente al presidente @JMilei por elegirme y darme la oportunidad de generar valor para la compañía. A @LuisCaputoAR y a la @Energia_Ar por liderar y acompañarnos durante todo los proyectos que presentamos al RIGI.
No puedo dejar de darle mi mayor agradecimiento a cada una de las personas de @YPFoficial que hicieron posible este hito. Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina.
Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible.
Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios @eni y @XRG_official