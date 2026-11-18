Volver | La Tecla Municipios 18 de noviembre de 2026 POR NO PLANIFICAR

Condenan a La Plata y la Provincia por la inundación de 2013

Una jueza conminó al municipio y al gobierno provincial a indemnizar a las hijas de un hombre que murió en la catástrofe. Argumenta que debieron hacerse obras preventivas.

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