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Trece años y medio después de la trágica inundación que azotó a la ciudad de La Plata en 2013, la Justicia condenó a la Municipalidad y al Estado bonaerense a indemnizar a las hijas de una de las víctimas fatales de la catástrofe, por considerar que tuvieron responsabilidad al no haber planificado y ejecutado obras preventivas.
La decisión tomada por la jueza María Fernanda Bisio, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1, se refiere al caso de Orlando Logiurato, un hombre que falleció durante el temporal que azotó a la capital de la provincia de Buenos Aires y la dejó sumergida durante toda una noche, con un saldo de decenas de muertes.
Bisio dictaminó que la comuna y la Provincia son responsables conjuntamente por las consecuencias del evento climático, porque no realizaron una planificación adecuada y las obras constructivas y de mantenimiento que podrían haber morigerado sus efectos.
Sin embargo, las demandantes (Nélida, Romina y Soledad Logiurato) sólo recibirán 12 millones de pesos cada una, más intereses.
El abogado de la familia, Ricardo Wagner, dijo que apelará la decisión, porque el monto es muy bajo y la magistrada no consideró el “valor vida”.
El argumento de la jueza es que las tres mujeres son adultas y no se comprobó que la muerte de su padre significara el cese de una ayuda económica hacia ellas.
“Es algo que no resiste análisis”, subrayó Wagner.
El monto fijado por Bisio contempla el daño moral sufrido por las hijas de la víctima fatal, pero ellas sostienen que es demasiado bajo como compensación. Por eso, Wagner anticipó que apelará el fallo para que la Cámara platense lo revise.