Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de noviembre de 2026 POLEMICA

Puerto La Plata: otro dragado en dólares y una confesión oficial que reaviva las dudas sobre sus negocios

El Consorcio que preside Susana González lanzó una licitación privada por US$1.375.000 más IVA para mantener los canales de acceso. La novedad llega después de contrataciones por más de $2.281 millones, una licitación de dragado anulada y sanciones del Tribunal de Cuentas. Ahora, el propio organismo admite que el esquema vigente compromete seriamente sus finanzas.

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