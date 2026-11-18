Puerto La Plata: otro dragado en dólares y una confesión oficial que reaviva las dudas sobre sus negocios
El Consorcio que preside Susana González lanzó una licitación privada por US$1.375.000 más IVA para mantener los canales de acceso. La novedad llega después de contrataciones por más de $2.281 millones, una licitación de dragado anulada y sanciones del Tribunal de Cuentas. Ahora, el propio organismo admite que el esquema vigente compromete seriamente sus finanzas.
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El Puerto La Plata vuelve a mover millones de dólares para mantener sus canales navegables. Esta vez, el Consorcio de Gestión que preside Susana González abrió una licitación privada por US$1.375.000 más IVA, destinada a realizar tareas de dragado durante 60 días. Pero detrás de la convocatoria aparece un reconocimiento que merece bastante más atención que el monto del contrato.
En la Resolución 57/2026, publicada ayer en en el Boletín Oficial bonaerense, el propio organismo sostiene que mantener la modalidad actual de dragado “compromete gravemente la ecuación económico-financiera del Consorcio”.
La frase no proviene de una denuncia opositora ni de una interpretación periodística. Es parte de los fundamentos utilizados por la conducción portuaria para justificar un cambio en el sistema de contratación.
Y plantea una pregunta inevitable: si el esquema que venía funcionando resultaba tan oneroso para las cuentas del Puerto, ¿cuánto costó sostenerlo y por qué se decidió modificarlo recién ahora?
De los contratos millonarios a una nueva licitación
El nuevo llamado contempla trabajos en el Gran Dock Central, el Canal de Entrada, la zona de giro y los canales de acceso interior y exterior. El objetivo es preservar las profundidades necesarias para la navegación mediante un sistema de campañas periódicas, en lugar del esquema de mantenimiento continuo.
Hasta ahí, la explicación técnica parece razonable. Los sedimentos se acumulan, los canales necesitan mantenimiento y sin profundidad suficiente los buques encuentran dificultades para operar.
El problema aparece cuando se reconstruye la historia de las contrataciones.
En febrero de 2025, el Consorcio había convocado a una licitación pública por US$10,35 millones más IVA para el dragado de los mismos sectores, con un plazo de 365 días y posibilidad de extenderlo por otro año. Sin embargo, apenas unas semanas después, el procedimiento fue dejado sin efecto por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Pese a aquella anulación, los trabajos no desaparecieron. En junio de este año, la propia Susana González recorrió las tareas de dragado que llevaba adelante Compañía Sud Americana de Dragados S.A., vinculada al grupo belga Jan De Nul, una firma con antecedentes en el Puerto.
La empresa había resultado adjudicataria de una contratación anterior, iniciada en 2023 y formalizada en 2024, para profundizar y mantener el canal de acceso.
Lo que todavía merece una reconstrucción documental precisa es bajo qué condiciones contractuales se ejecutaron los trabajos de 2026, qué modificaciones o prórrogas pudieron existir y cuánto terminó desembolsando el organismo.
La nueva licitación tampoco permite establecer, por sí sola, cuánto se ahorrará con el cambio de modalidad. Los US$1,375 millones corresponden a una campaña de 60 días, mientras que los antecedentes contemplaban plazos y prestaciones diferentes. Para conocer el verdadero impacto económico habrá que determinar cuántas intervenciones se realizarán durante 2027 y cuál será su costo acumulado.
Los negocios que ya estaban bajo la lupa
La contratación no aparece en un escenario aislado.
A principios de octubre, La Tecla publicó una investigación sobre el movimiento económico del Puerto La Plata, que había impulsado licitaciones privadas por más de $2.281 millones más IVA para diferentes servicios.
Entre ellas figuraban $1.275 millones para vigilancia y seguridad, $366 millones para mantenimiento ferroviario, $340 millones para comedor y viandas, $180 millones para espacios verdes y otros $120 millones para una plaza sobre la avenida Baradero.
Los números abrían interrogantes sobre el mecanismo utilizado para seleccionar proveedores, especialmente porque la información publicada por el propio Consorcio advertía que, en determinadas licitaciones privadas, solamente podían presentar ofertas las empresas invitadas por el organismo.
Ahora, la nueva contratación de dragado vuelve a recurrir a una licitación privada, aunque con publicación en el Boletín Oficial.
La resolución invoca una actualización de septiembre de 2026 de los límites establecidos en el reglamento de contrataciones. Sin embargo, conocer el texto completo de esa modificación y sus alcances resulta fundamental para evaluar las condiciones bajo las cuales se desarrollan procedimientos de semejante magnitud.
A esa situación se suma un detalle llamativo del nuevo expediente: se exige que la draga esté disponible para comenzar los trabajos desde el 14 de diciembre, pero la apertura de ofertas está prevista recién para el 16. La diferencia entre ambas fechas merece una aclaración administrativa, particularmente por las exigencias logísticas que supone movilizar este tipo de embarcaciones.
Un puerto con potencial, pero con cuentas que generan preguntas
El debate sobre los contratos se desarrolla, además, en un escenario de actividad portuaria que todavía está lejos de aprovechar toda su infraestructura.
Según los datos oficiales analizados en la investigación anterior, durante 2025 el Puerto movilizó 3,68 millones de toneladas, un 3,2% menos que el año previo. En el primer trimestre de 2026, la caída interanual fue del 18,5% y también retrocedió la cantidad de buques.
Los contenedores mostraron una evolución positiva, pero sobre una base muy reducida: los 23.574 TEUs registrados durante 2025 representaron poco más del 5% de la capacidad inicial informada para TecPlata.
Es decir, el Puerto tiene infraestructura, ubicación estratégica y posibilidades de crecimiento, pero todavía enfrenta el desafío de transformar ese potencial en mayor actividad económica.
En ese contexto, cada contratación millonaria adquiere una relevancia particular.
Tampoco puede dejarse de lado el antecedente del Tribunal de Cuentas bonaerense, que en junio de este año aprobó la rendición correspondiente al ejercicio 2024, pero aplicó ocho multas que totalizaron $6.050.000 a responsables de aquella administración.
Las sanciones corresponden al período en que el Puerto era presidido por José María Lojo, antes de la llegada de González. Sin embargo, entre los sancionados aparecen funcionarios que continúan vinculados a la estructura del organismo, como Alejandro Sández y Paula Chistik.
La actual presidenta, dirigente cercana al intendente de Ensenada Mario Secco, fue designada por Axel Kicillof. El Consorcio, por su parte, se encuentra dentro del sistema portuario bonaerense cuya supervisión corresponde al Ministerio de Producción que conduce Augusto Costa.
La decisión de cambiar el esquema de dragado puede representar un intento de ordenar gastos y mejorar la administración. Pero también deja al descubierto que el mecanismo anterior, según la propia evaluación oficial, había alcanzado un nivel de costo difícil de sostener.
La nueva licitación todavía no tiene adjudicatario. Habrá que conocer cuántas empresas participan, cuáles son sus ofertas y qué ahorro efectivo consigue el Puerto.
Porque el problema no es que se drague. El dragado es indispensable. La cuestión es cuánto se paga, cómo se contrata y qué resultados obtiene un puerto que sigue acumulando expedientes millonarios mientras intenta desarrollar todo su potencial.