Volver | La Tecla Municipios 18 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Un menú de $21 mil millones: Pilar prepara las viandas para sus hospitales en 2027

La gestión de Federico Achával abrió una licitación para garantizar la alimentación en hospitales y centros de salud municipales durante el próximo año. El presupuesto previsto supera en un 30% al de 2026 y vuelve a poner sobre la mesa el peso de los servicios alimentarios en las cuentas públicas.

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