Un menú de $21 mil millones: Pilar prepara las viandas para sus hospitales en 2027
La gestión de Federico Achával abrió una licitación para garantizar la alimentación en hospitales y centros de salud municipales durante el próximo año. El presupuesto previsto supera en un 30% al de 2026 y vuelve a poner sobre la mesa el peso de los servicios alimentarios en las cuentas públicas.
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En Pilar, el menú hospitalario de 2027 ya tiene un número sobre la mesa. Y no es precisamente pequeño. El municipio que conduce Federico Achával salió a buscar proveedores para garantizar las viandas de sus hospitales y dependencias sanitarias durante el próximo año, con un presupuesto oficial de $21.418.705.800.
La cifra aparece en el Boletín Oficial bonaerense de este miércoles 18 de noviembre, a través de la Licitación Pública 55/2026, impulsada por la Secretaría de Salud municipal.
Detrás del número hay un servicio cotidiano que no puede detenerse. La contratación contempla el abastecimiento de hospitales, Unidades de Diagnóstico Inmediato (UDI), el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza, el Hospital de Día Manantiales, Zoonosis, SAME y otras dependencias sanitarias.
Sin embargo, lo que llama la atención es la evolución del presupuesto. Para 2026, el municipio había previsto $16.475 millones para el mismo tipo de prestación. Un año después, la previsión trepa a $21.418 millones, una diferencia cercana a los $4.943 millones, equivalente a un incremento del 30%.
Si se retrocede un poco más, aparece otro dato: durante el segundo semestre de 2025, Pilar había presupuestado $7.728 millones para contratar viandas hospitalarias. Aunque los períodos no son idénticos y las prestaciones pueden presentar diferencias, las cifras permiten observar la dimensión que fue adquiriendo el servicio dentro del esquema de contrataciones municipales.
Naturalmente, alimentar a una red hospitalaria demanda una logística importante. No se trata solamente de preparar comida, sino también de distribuirla diariamente, cumplir condiciones sanitarias y garantizar la continuidad de una prestación esencial.
La cuestión que queda por conocer es cuántas raciones contempla la nueva contratación, cuál será su costo unitario y si la cantidad de destinatarios aumentará durante 2027. Esos datos permitirán determinar cuánto del incremento presupuestario responde a mayores necesidades del sistema y cuánto a la actualización de precios.
Por ahora, el proceso está en su etapa inicial. La apertura de ofertas está prevista para el 21 de diciembre, mientras que el pliego tiene un valor de $21,4 millones. El presupuesto anunciado representa el monto estimado para la contratación, no un gasto ya realizado ni una adjudicación definitiva.
Así, mientras los municipios comienzan a preparar sus cuentas y servicios para el próximo año, Pilar pone sobre la mesa una de sus contrataciones más voluminosas. Una licitación vinculada a un servicio indispensable, pero cuyo monto invita a mirar de cerca cómo se distribuyen los recursos para sostener la atención sanitaria.