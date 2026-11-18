Residentes contra el ajuste: paro y marcha con un reclamo directo a Kicillof y Nación
Médicos y profesionales de la salud de PBA, Ciudad y Nación realizan una jornada de lucha para exigir aumentos salariales, mayor presupuesto y mejores condiciones laborales. Denuncian que cobran menos de $6.000 por hora y sostienen buena parte de la atención en los hospitales públicos.
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El conflicto en el sistema público de salud suma un nuevo capítulo. Médicos y profesionales residentes de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nación realizan este miércoles 18 de noviembre un paro y una movilización conjunta para reclamar una recomposición salarial, mayor presupuesto y mejores condiciones laborales. La protesta tendrá una parada especialmente significativa para Axel Kicillof: comenzará frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con un reclamo dirigido al Gobernador.
La convocatoria reúne a la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, la Comisión Provincial de Residentes (CPR) y la Asamblea de Residentes de Nación, que resolvieron unificar sus demandas después de varias semanas de reclamos sin respuestas satisfactorias. La concentración comenzó a las 10.30 en la intersección de avenida Callao y Bartolomé Mitre. Desde allí, los manifestantes avanzarán hacia el Obelisco, el Ministerio de Salud nacional y Plaza de Mayo.
El dato que sintetiza el malestar es contundente: según denunciaron los trabajadores, el valor de la hora de trabajo de los residentes se ubica por debajo de los $6.000. La cifra fue expuesta por Lucía Bonato, residente de Psicología del Hospital Argerich, quien advirtió que los ingresos no guardan relación con las responsabilidades que asumen dentro de los establecimientos sanitarios.
Arranca la jornada de lucha de Residentes de CABA, Pcia y Nación. A @Kicillofok en Casa de la Provincia, los residentes denuncian precarización y bajos salarios mientras crece la demanda y las guardias colapsan. Menos de 10mil pesos la hora de trabajo. https://t.co/IToyAYPv3o
En declaraciones a Infobae, Bonato también sostuvo que los residentes llegan a representar el 70% o más de la atención en algunos efectores públicos. Además, cuestionó que deban cumplir guardias de hasta 24 horas que, según denunció, no reciben un reconocimiento económico específico.
La situación en la Provincia
En territorio bonaerense, el reclamo apunta directamente a la administración de Axel Kicillof. Laura Cano se hizo eco de la jornada de lucha y señaló que los residentes se movilizan hacia la Casa de la Provincia para denunciar la precarización laboral y los bajos salarios, en un contexto de creciente demanda y guardias colapsadas.
De acuerdo con los datos publicados por La Nación, el ingreso de un residente bonaerense de primer año en una especialidad con déficit y en una zona de baja cobertura alcanza los $1.332.099 de bolsillo. Con los adicionales por guardias, zona desfavorable y un monto no remunerativo de $596.313, puede llegar a $1.928.411.
Sin embargo, los trabajadores consideran insuficientes esos ingresos. Desde la Comisión Provincial de Residentes plantearon que el salario debería ubicarse, como mínimo, en torno a los $2,6 millones, monto que identifican como referencia para cubrir una canasta básica familiar.
La discusión no se limita a los haberes. Los residentes también denuncian incumplimientos en los reglamentos de trabajo, particularmente en la duración de las guardias. Aunque la normativa establece jornadas de 12 horas, aseguran que en determinadas especialidades, como cirugía y obstetricia, pueden extenderse hasta 24 horas o incluso más.
La contradicción es evidente: se trata de profesionales que deben cumplir con una dedicación exclusiva, continuar con su formación académica y asumir responsabilidades asistenciales, pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Por eso, muchos terminan buscando trabajos adicionales durante sus horas de descanso.
Un conflicto que atraviesa a las tres jurisdicciones
La problemática también tiene particularidades en la Ciudad de Buenos Aires y el sistema nacional. En CABA, los residentes llevan adelante un paro de 48 horas y rechazan el aumento del 5% acordado en las últimas negociaciones paritarias. La asamblea cuestionó a las organizaciones gremiales que participaron de ese entendimiento y reclamó una recomposición acorde con la carga horaria.
En Nación, por su parte, los trabajadores cuestionan los cambios implementados en el sistema de residencias durante abril de este año. Los nuevos ingresantes pasaron a cobrar mediante un esquema de becas que, según denunciaron, no contempla de manera automática beneficios laborales como aportes jubilatorios, obra social, ART y aguinaldo.
La respuesta de las autoridades tampoco contribuyó a desactivar el conflicto. En la Ciudad, el Ministerio de Salud cuestionó la legitimidad de las medidas convocadas por fuera de las organizaciones gremiales con representación suficiente e incluso advirtió sobre las posibles consecuencias personales para quienes adhirieran al paro.
Desde la Provincia, en tanto, sostuvieron que los reclamos deben canalizarse mediante las representaciones sindicales correspondientes.
Mientras tanto, los residentes insisten en que la discusión excede una cuestión salarial. Advierten que el deterioro de sus condiciones laborales repercute directamente sobre la capacidad de respuesta de los hospitales públicos, en momentos en que los equipos sanitarios enfrentan una demanda creciente.
Con la movilización de este 18N, el conflicto vuelve a poner bajo la lupa el financiamiento de la salud pública y las condiciones de quienes sostienen buena parte de su funcionamiento cotidiano. Para Kicillof, la protesta tendrá además un escenario concreto: la sede porteña de la Casa de la Provincia, donde los trabajadores llevarán sus reclamos a las puertas del Gobierno bonaerense.