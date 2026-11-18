DEFINICIONES

Kicillof acelera los nombramientos judiciales, pero posterga la pelea por la Corte El Ejecutivo enviará unos 250 pliegos a la Legislatura y espera que comiencen a tratarse antes de diciembre. La renovación del máximo tribunal, que funciona con tres de sus siete integrantes, quedó fuera de la negociación de fin de año.