Apps
Jueves, 12 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
POR LA CUARTA

Scaloni se queda hasta 2030

La AFA le renovó el contrato y el entrenador continuará al frente de la Selección en la era post-Messi, al menos hasta el año del próximo Mundial.

Scaloni se queda hasta 2030
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El entrenador que llevó a la Selección argentina de fútbol a ganar la Copa del Mundo en Qatar en 2022 y a coronarse subcampeona este año seguirá dirigiendo al equipo, ya sin Lionel Messi, por lo menos hasta 2030, el año del próximo Mundial.

Así lo anunció hoy el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en una conferencia de prensa, en la que declaró que la noticia era “una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”.

“Es un día muy especial para toda la familia del fútbol argentino: vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección”, dijo Tapia.

“Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más. Se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos”, destacó Tapia.

De esta manera, Scaloni seguirá al frente de la Selección tras el retiro de otro Lionel fundamental: Messi, el astro futbolístico que, durante su paso por el equipo nacional, batió toda suerte de récords.

El DT, que estaba presente durante el anuncio, agradeció la confianza de la AFA. “Es lo que queríamos en este momento”, dijo.

También dijo que nadie va a usar la camiseta con el número 10 (la que llevó Messi) hasta que sea obligatorio por reglamento.

“En este partido no va a usar nadie la 10. Hasta que no sea obligatoria no vamos a pensar en eso. No es algo que me preocupe”, enfatizó Scaloni.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ESCENARIOS

Nación empuja el fin de las PASO y abre otro frente electoral con la Provincia

El oficialismo libertario busca que el Senado dé el primer paso antes de fin de año. En territorio bonaerense, Kicillof analiza elecciones concurrentes, defiende las primarias y enfrenta diferencias internas por las reglas de 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El PRO reordena su armado: el fino arte de negociar con LLA sin entregar intendencias

La ONU deja en suspenso el caso Cristina: ¿hasta cuándo va a esperar Kicillof para jugar fuerte?

Legislatura: la interna a cielo abierto conspira contra las aspiraciones axelistas

Se recalienta la pelea por las intendencias y aparece un nuevo nombre para 2027

Conflicto en Educación: protesta al gobierno de Kicillof por mejoras salariales

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET