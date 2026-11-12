Volver | La Tecla Nacionales 12 de noviembre de 2026 POR LA CUARTA

Scaloni se queda hasta 2030

La AFA le renovó el contrato y el entrenador continuará al frente de la Selección en la era post-Messi, al menos hasta el año del próximo Mundial.

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