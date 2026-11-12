Scaloni se queda hasta 2030

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El entrenador que llevó a la Selección argentina de fútbol a ganar la Copa del Mundo en Qatar en 2022 y a coronarse subcampeona este año seguirá dirigiendo al equipo, ya sin Lionel Messi, por lo menos hasta 2030, el año del próximo Mundial.
Así lo anunció hoy el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en una conferencia de prensa, en la que declaró que la noticia era “una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”.
“Es un día muy especial para toda la familia del fútbol argentino: vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección”, dijo Tapia.
“Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más. Se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos”, destacó Tapia.
De esta manera, Scaloni seguirá al frente de la Selección tras el retiro de otro Lionel fundamental: Messi, el astro futbolístico que, durante su paso por el equipo nacional, batió toda suerte de récords.
El DT, que estaba presente durante el anuncio, agradeció la confianza de la AFA. “Es lo que queríamos en este momento”, dijo.
También dijo que nadie va a usar la camiseta con el número 10 (la que llevó Messi) hasta que sea obligatorio por reglamento.
“En este partido no va a usar nadie la 10. Hasta que no sea obligatoria no vamos a pensar en eso. No es algo que me preocupe”, enfatizó Scaloni.