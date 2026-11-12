La inflación volvió a subir: otro revés para Milei y su promesa de bajar los precios
Por segundo mes consecutivo, el Índice de Precios al Consumidor aumentó. Acumula un 33.1% de suba en los últimos doce meses. Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en el Gran Buenos Aires
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El Gobierno nacional volvió a recibir una señal de alerta en materia económica. La inflación de octubre registró una suba del 2,2%, por encima del 1,9% que había marcado en septiembre, y volvió a mostrar dificultades para consolidar una desaceleración sostenida del costo de vida. Los datos fueron difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De acuerdo con el informe oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 26,3% durante los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%. Si bien este último indicador mostró una leve reducción respecto de septiembre, cuando había sido del 33,4%, el registro mensual volvió a acelerarse y puso nuevamente en cuestión el rumbo económico que impulsa la administración de Javier Milei.
Uno de los rubros que más presionó sobre el índice general fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 4,2%. El principal factor detrás de esa suba fue el aumento del gas, en un contexto marcado por las modificaciones tarifarias y los cambios en el esquema de subsidios energéticos implementados por el Gobierno nacional.
En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con una variación del 3,3%, seguida por Transporte, que aumentó un 2,1%. Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2%, mientras que Salud avanzó un 1,7% y Restaurantes y hoteles un 1,5%.
#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT https://t.co/h5bgP6LNGt
En cuanto a las categorías que componen el índice, los precios estacionales encabezaron los incrementos con un 5,5%, impulsados principalmente por las verduras, los tubérculos y las legumbres. Los precios regulados aumentaron un 2,9%, con incidencia de los ajustes en el gas y los combustibles para vehículos. En tanto, la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, se ubicó en el 1,5%.
Otro dato relevante del relevamiento es la diferencia entre los aumentos de bienes y servicios. Mientras que los primeros tuvieron una variación mensual del 1,9%, los servicios treparon un 2,7%, reflejando el impacto de los incrementos en distintos rubros de la economía cotidiana.
En el análisis regional, la región Pampeana registró la mayor inflación del país, con un 2,6%, seguida por Patagonia, con un 2,5%, y Cuyo, con un 2,3%. El Gran Buenos Aires se ubicó por debajo del promedio nacional, con un 2%, mientras que el Noroeste marcó un 1,7% y el Noreste tuvo el registro más bajo, con un 1,5%.
De esta manera, octubre dejó un nuevo desafío para la Casa Rosada. Después de la desaceleración registrada durante septiembre, el índice volvió a tomar impulso y encendió interrogantes sobre la capacidad del programa económico de Milei para sostener la baja de la inflación. Aunque el indicador interanual continúa por debajo de los niveles de años anteriores, la aceleración mensual vuelve a poner bajo la lupa una de las principales promesas del Gobierno nacional.