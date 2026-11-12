Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de noviembre de 2026 ACOMPAñAMIENTO

Jueces de nueve países se reunieron por la paz con la participación de Vivona

La tercera edición de “Jueces por la Paz” reunió en la UBA a más de 350 magistrados y funcionarios judiciales de Latinoamérica y Europa. El diputado bonaerense destacó el intercambio institucional, la integración y el deporte como herramientas para fortalecer vínculos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.