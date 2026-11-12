Jueces de nueve países se reunieron por la paz con la participación de Vivona
La tercera edición de “Jueces por la Paz” reunió en la UBA a más de 350 magistrados y funcionarios judiciales de Latinoamérica y Europa. El diputado bonaerense destacó el intercambio institucional, la integración y el deporte como herramientas para fortalecer vínculos.
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El diputado provincial participó de las Terceras Jornadas Latinoamericanas por la Paz, que reunieron a representantes del Poder Judicial de nueve países en la Facultad de Derecho de la UBA. El encuentro fortalece los vínculos institucionales y promueve el intercambio de experiencias entre magistrados, combinando actividades académicas y deportivas.
El diputado bonaerense Luis Vivona participó de la tercera edición de “Jueces por la Paz”, una iniciativa internacional que reunió a más de 350 jueces, magistrados y funcionarios judiciales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Portugal, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los sistemas judiciales y generar nuevos espacios de integración.
La apertura académica se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la participación de ministros de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, magistrados y funcionarios de las distintas naciones. Las jornadas continuaron con competencias deportivas en las instalaciones de River Plate y cerrarán la jornada en Racing Club de Avellaneda.
El encuentro es impulsado por el Dr. Claudio Fede, juez de Cámara, con quien Vivona mantiene un vínculo de trabajo institucional en distintas iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del Poder Judicial y la integración entre sus representantes.
Durante la apertura, Fede destacó la importancia de generar estos espacios de reflexión y encuentro entre integrantes de la magistratura internacional. “Es un grupo de jueces y magistrados de distintas partes del mundo, que nos convocamos con un sentido de reflexión de la magistratura en los tiempos que corren”, expresó. Y explicó que el deporte forma parte fundamental de esta propuesta: “Porque es un lugar que iguala. Y eso hace que el punto de encuentro sea muy fuerte”.
El vínculo de Vivona con el Poder Judicial se consolidó en su paso por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, donde participó del tratamiento de pliegos y designaciones de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales, contribuyendo al fortalecimiento de los distintos departamentos judiciales bonaerenses.
Uno de los avances más importantes de esta tarea fue la aprobación de la Ley Provincial N° 15.484, que establece la creación de nuevos juzgados y un tribunal con competencia en Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz. Esta iniciativa se vincula con la construcción del nuevo Polo Judicial de Malvinas Argentinas, impulsada por el intendente Leo Nardini, que busca descentralizar los servicios judiciales, agilizar los tiempos de respuesta y acercar el acceso a la Justicia a los vecinos de la región.
En este contexto, Vivona destacó la importancia de acompañar iniciativas que permitan fortalecer los vínculos entre las instituciones y generar espacios de intercambio que trasciendan las fronteras. “Creo que esta participación tiene que ver con la paz, tiene que ver con la inclusión, visto del lado judicial, que no es menor, y también en sintonía con lo que venimos realizando en Malvinas Argentinas junto a Leo Nardini y el Comité Olímpico”, expresó el legislador.
La participación del Comité Olímpico Argentino (COA), presidido por Mario Moccia, también permitió fortalecer la articulación entre el ámbito judicial y las instituciones deportivas, incorporando la actividad física como una herramienta para promover el compañerismo, el respeto y la convivencia entre representantes de distintos países.
En ese marco, durante las jornadas también se destacó la Ley de Deporte Urbano impulsada por Vivona desde la Legislatura bonaerense. Fede propuso que esta experiencia pueda ser tomada como referencia por otros países para desarrollar iniciativas similares, mientras que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, manifestó su respaldo a la propuesta: “Yo creo que en todo el mundo debería haber una ley de deporte urbano que permita hacer deporte a todos, a todas las personas”.
Las Terceras Jornadas Latinoamericanas por la Paz consolidaron así un espacio de encuentro que, desde hace tres ediciones, reúne a integrantes del Poder Judicial de diferentes naciones para compartir experiencias, reflexionar sobre los desafíos de la Justicia y fortalecer los vínculos de cooperación internacional.
La participación de Vivona en esta iniciativa se suma al trabajo que viene desarrollando desde la Legislatura bonaerense en materia judicial, promoviendo herramientas institucionales que permitan mejorar el funcionamiento de la Justicia y acercarla a la comunidad.