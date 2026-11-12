Juicio a La Toretto: los alegatos serán el 24 de noviembre

El juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto de La Plata”, ingresó en su tramo decisivo. Después de cinco jornadas de audiencias en las que se escucharon testimonios, pericias y se analizaron imágenes de cámaras, el TOC II de La Plata dio por cerrada la etapa de prueba el viernes 6 de noviembre, cuando la defensa de Alvite desistió de presentar los últimos testigos que había propuesto.



Con esa decisión, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 24 de noviembre, fecha en la que fiscalía, querella y defensas expondrán sus conclusiones. Esa audiencia será clave y se definirá qué responsabilidad penal le atribuye cada parte a Alvite y a Valentina Velázquez, la otra acusada, y se conocerán los pedidos de pena y las calificaciones legales.



La acusación sostiene que Alvite cometió un homicidio simple con dolo eventual por el choque ocurrido el 12 de abril de 2024 en la esquina de 13 y 532, en el que murió Walter Armand, de 36 años. La hipótesis fiscal y de la querella es que conducía a alta velocidad y participaba de una picada con Velázquez.



El perito oficial Andrés Raggio estimó la velocidad del Volkswagen Gol Trend al momento del impacto entre 82 y 85 km/h y señaló cruces de semáforos en rojo.La defensa de Alvite, en cambio, busca que el hecho sea considerado un homicidio culposo.



Durante el debate declararon policías, peritos, familiares de Armand y allegados de las acusadas. Alvite pidió disculpas a la familia de la víctima y permanece bajo arresto domiciliario en Gonnet. También se escuchó a su exnovio, quien le había enseñado a manejar y habló de su escasa experiencia al volante. Los psiquiatras de la Asesoría Pericial señalaron que no presentaba una enfermedad psiquiátrica grave; la defensa cuestionó el alcance de esa evaluación, pero el tribunal rechazó la recusación.



En los alegatos del 24 de noviembre intervendrán, por la fiscalía, Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet; por la querella de la familia Armand, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando; por la defensa de Alvite, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo; y por Velázquez, la defensora oficial Raquel Ponzinibio. Una vez finalizadas las exposiciones, el tribunal, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, quedará en condiciones de deliberar y dictar el veredicto en uno de los casos viales de mayor repercusión pública en La Plata.



La instancia del 24 de noviembre será el paso previo a la definición judicial sobre si el hecho se encuadra como homicidio con dolo eventual (con una escala penal de 8 a 25 años) o como un delito culposo.