Volver | La Tecla Nacionales 12 de noviembre de 2026 REVISTA QUé

Elecciones 2027: Jorge Macri se acerca a Milei y se aleja del desdoblamiento

La conducción porteña analiza votar en simultáneo con Nación para potenciar una eventual alianza con los libertarios. Mientras tanto, negocia las nuevas autoridades del organismo que administrará el proceso electoral.

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