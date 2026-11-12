Elecciones 2027: Jorge Macri se acerca a Milei y se aleja del desdoblamiento
La conducción porteña analiza votar en simultáneo con Nación para potenciar una eventual alianza con los libertarios. Mientras tanto, negocia las nuevas autoridades del organismo que administrará el proceso electoral.
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El calendario electoral de 2027 ya empieza a condicionar los movimientos de Jorge Macri. En el Gobierno porteño gana terreno la idea de no repetir el desdoblamiento de 2025 y convocar a las elecciones locales el mismo día que las presidenciales, una estrategia que permitiría al PRO competir en sintonía con La Libertad Avanza.
La lectura dentro del oficialismo es que la experiencia de mayo de 2025 no dio el resultado esperado. Aquel adelantamiento terminó con una derrota frente a los libertarios y ahora el jefe de Gobierno analiza modificar el esquema para su intento de reelección.
El acercamiento político entre Macri y Javier y Karina Milei alimenta esa posibilidad. En Uspallata entienden que una eventual alianza con LLA podría resultar determinante para enfrentar al peronismo y conservar el Gobierno de la Ciudad, por lo que compartir la fecha electoral aparece como una alternativa cada vez más atractiva.
En ese contexto también se inscribe la negociación por las nuevas autoridades del Instituto de Gestión Electoral, el organismo encargado de administrar los comicios porteños y definir aspectos centrales de la modalidad de votación. La salida de Adrián González hacia el Gobierno nacional abrió una disputa por el control del organismo en la antesala de un año electoral clave.
Jorge Macri propuso a Federico Fahey Duarte como director titular del IGE y acordó con el peronismo que Tomás Aguerre vuelva a ocupar el cargo de adjunto. El entendimiento permitiría al PRO recuperar la conducción del instituto, aunque todavía resta conocer qué postura adoptará La Libertad Avanza en la Legislatura.
La discusión también incluye el sistema de votación que utilizará la Ciudad. El nuevo director deberá intervenir en la definición sobre la continuidad o no de la Boleta Única Electrónica, utilizada en 2025, además de organizar un proceso que podría realizarse en simultáneo con los comicios nacionales.
La decisión final todavía no está tomada. La ley porteña obliga a convocar las elecciones con 180 días de anticipación, por lo que Macri mantiene margen para negociar durante los próximos meses. Sin embargo, el acercamiento con los libertarios y el objetivo de buscar la reelección fortalecen por ahora una hipótesis: en 2027, la Ciudad podría abandonar el desdoblamiento y volver a votar junto con Nación.