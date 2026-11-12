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Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el presentador de Titanes en el ring

El reconocido locutor y periodista de 81 años fue internado en el Hospital de Mar de Ajó, donde los estudios médicos detectaron un tumor en el lóbulo frontal izquierdo. Su familia decidió no avanzar con una intervención quirúrgica y priorizar su bienestar

Preocupación por la salud de Jorge Bocacci, el presentador de Titanes en el ring
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La salud de Jorge Bocacci, una de las voces más recordadas de la televisión argentina, atraviesa un momento delicado y genera preocupación. El histórico presentador de Titanes en el Ring fue internado en el Hospital de Mar de Ajó, donde los médicos detectaron un tumor cerebral ubicado en el lóbulo frontal izquierdo.

El comunicador fue sometido a distintos estudios médicos, entre ellos dos tomografías, que permitieron determinar su diagnóstico. A partir de los resultados, su familia mantuvo conversaciones con los profesionales que lo atienden para evaluar las posibles alternativas de tratamiento.

Sin embargo, debido a su estado general de salud, los médicos advirtieron que no podían garantizar una recuperación favorable ante una eventual operación ni asegurar los resultados de un tratamiento de quimioterapia.

Frente a este panorama, sus seres queridos resolvieron no avanzar con una intervención quirúrgica y concentrar los esfuerzos en brindarle tranquilidad y mejorar su calidad de vida.

Graciela Di Biase, expareja del comunicador y madre de su hijo, explicó que la prioridad es acompañarlo y evitarle cualquier sufrimiento. En ese sentido, señaló que actualmente recibe corticoides para reducir la inflamación cerebral y analgésicos para aliviar las molestias.

La familia también había decidido mantener en reserva su situación durante un largo período, con el propósito de preservar su intimidad y evitar una exposición pública que pudiera afectarlo.

Jorge Bocacci nació el 2 de julio de 1945 en Lomas de Zamora y construyó una extensa carrera en los medios de comunicación. Su nombre quedó ligado para siempre a Titanes en el Ring, el emblemático ciclo de catch creado por Martín Karadagián.

Entre 1978 y 1991 fue el encargado de presentar a los luchadores antes de cada combate, convirtiéndose en una figura fundamental de aquel espectáculo televisivo que marcó a varias generaciones. Posteriormente, regresó al programa en 1997 y 2000.

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