Colapsó un edificio en Brooklyn: hay decenas de heridos

Un edificio residencial de tres plantas colapsó este miércoles por la tarde en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, junto a una obra en construcción.



Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas y al menos 17 heridos, entre ellos siete niños, de los cuales cuatro se encontraban en estado crítico.



Más de 250 bomberos y paramédicos trabajaron en el lugar en una operación que se anticipó prolongada debido a la inestabilidad de los escombros y a los peligros existentes bajo la superficie.



El derrumbe ocurrió alrededor de las 16 horas locales en una propiedad ubicada en la zona de las avenidas Bedford y Flatbush. El inmueble cayó parcialmente sobre una excavación de una obra contigua, dejando atrapadas a varias personas. Testigos relataron haber escuchado gritos y un fuerte estruendo antes de ver cómo la estructura se venía abajo. Equipos de emergencia lograron rescatar a varias víctimas de entre los restos, incluido un menor que fue trasladado en camilla.



La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, informó que aún no se podía determinar con precisión cuántas personas permanecían en la zona del colapso y subrayó que el operativo sería largo y de alto riesgo.



El alcalde Zohran Mamdani elogió la labor de los servicios de emergencia y pidió prudencia ante la complejidad del escenario. Inspectores del departamento de edificios de la ciudad se sumaron a las tareas para evaluar la estabilidad de las construcciones cercanas, mientras la causa del derrumbe continúa bajo investigación.