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Jueves, 12 noviembre 2026
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UNA GALA INTERNACIONAL

CA7RIEL & Paco Amoroso lideran la presencia argentina en los Latin Grammy

La 27.ª edición de los Latin Grammy se celebra esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con una amplia representación argentina que incluye tanto a figuras de la nueva escena como a artistas consagrado

CA7RIEL & Paco Amoroso lideran la presencia argentina en los Latin Grammy
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Artistas argentinos de distintas generaciones llegan esta noche a la 27.ª edición de los Latin Grammy, que se realiza en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con una de las participaciones más amplias de los últimos años.

Por su parte, los famosos CA7RIEL & Paco Amoroso se posicionan al frente con siete nominaciones, impulsadas por el disco FREE SPIRITS y los temas “Ha Ha” y “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” (junto a Sting), que los colocan en las categorías más importantes de la gala.

A ellos se suma Milo J, de 19 años, con cinco postulaciones que incluyen Álbum del Año por La Vida Era Más Corta, Grabación del Año por “Niño” y Canción del Año por “Solifican12”.

La nómina local se completa con Bizarrap (nominado junto a Daddy Yankee), Fito Páez, Babasónicos y Nathy Peluso, además de postulaciones en tango y créditos de productores y compositores como Federico Vindver y Tatool.

Durante la ceremonia actuarán Milo J, Bizarrap y Nathy Peluso junto a otros artistas internacionales.

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