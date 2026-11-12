CA7RIEL & Paco Amoroso lideran la presencia argentina en los Latin Grammy

Artistas argentinos de distintas generaciones llegan esta noche a la 27.ª edición de los Latin Grammy, que se realiza en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con una de las participaciones más amplias de los últimos años.



Por su parte, los famosos CA7RIEL & Paco Amoroso se posicionan al frente con siete nominaciones, impulsadas por el disco FREE SPIRITS y los temas “Ha Ha” y “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” (junto a Sting), que los colocan en las categorías más importantes de la gala.



A ellos se suma Milo J, de 19 años, con cinco postulaciones que incluyen Álbum del Año por La Vida Era Más Corta, Grabación del Año por “Niño” y Canción del Año por “Solifican12”.



La nómina local se completa con Bizarrap (nominado junto a Daddy Yankee), Fito Páez, Babasónicos y Nathy Peluso, además de postulaciones en tango y créditos de productores y compositores como Federico Vindver y Tatool.



Durante la ceremonia actuarán Milo J, Bizarrap y Nathy Peluso junto a otros artistas internacionales.