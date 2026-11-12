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Prandi, a un mes de la separación: “El tiempo acomoda a todos en su lugar”

La modelo habló sobre el divorcio, explicó que es un trámite sencillo con abogados y sin división de bienes

Prandi, a un mes de la separación: “El tiempo acomoda a todos en su lugar”
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A un mes de confirmar su ruptura con Emanuel Ortega, tras seis años de relación y un matrimonio reciente, Julieta Prandi rompió el silencio y habló sobre cómo transita el proceso.

De esta manera, la conductora aseguró que está bien, apoyada en su familia, padres y amigas, y afirmó que “el tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”. Destacó que el trabajo en la radio la ayuda a sobrellevar el momento, ya que es algo que disfruta y ama.

Sobre el divorcio legal, explicó, está encaminado, que se trata de un trámite que se resolverá con los abogados y que no hay división de bienes: “Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”.

Vale mencionar que la propiedad en la que residía la pareja era propiedad de la modelo. 

Prandi cerró el tema públicamente al señalar que no dará más detalles y aclaró que sus críticas anteriores sobre “los de afuera” apuntaban a personas ajenas a la pareja que opinaron sin relación con el vínculo.

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