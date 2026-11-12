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UNA HISTORIA SIN FIN

Continúa el escándalo de Icardi: La China no irá a declarar

El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi y aseguró que es víctima de una “persecución”. Agustín Rodríguez salió a respaldar al futbolista en el conflicto judicial con Wanda Nara, desmintió que Eugenia Suárez haya sido citada como testigo y pidió que la Justicia investigue a fondo el caso

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El abogado de Eugenia “La China” Suárez, Agustín Rodríguez, se pronunció públicamente sobre el conflicto judicial que enfrenta Mauro Icardi con Wanda Nara y sostuvo que el futbolista es víctima de una “persecución”.

En declaraciones difundidas en los últimos días, Rodríguez aclaró que no representa legalmente a Icardi, pero consideró que atraviesa una situación compleja desde hace tiempo y que la Justicia debe actuar con todas las herramientas disponibles para esclarecer los hechos.

“Yo considero que Mauro Icardi en esta situación está siendo víctima”, afirmó el letrado, y agregó: “Yo creo que la justicia debe actuar como corresponde y tomar todas las herramientas que tiene a su alcance. A gabinetes psicotécnicos, cámaras Gesell, todo lo que sea necesario para dilucidar este tema y terminar con toda esta persecución que yo creo que está sufriendo Mauro Icardi. No es cliente mío, pero lo vengo viendo desde hace ya bastante tiempo”.

Rodríguez también desmintió versiones que indicaban que la China Suárez había sido citada a declarar como testigo en la causa. “No tenemos ninguna información de eso. Lo quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso y no, ella no fue citada como testigo”, sostuvo.

Explicó que el conflicto corresponde a la familia de Icardi y que su clienta lo acompaña como pareja en un momento que describió como “totalmente desagradable”.La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Wanda Nara por presuntas lesiones contra una de sus hijas de 11 años.

El 8 de noviembre se realizó un allanamiento en la vivienda de Icardi en Nordelta, donde se secuestraron dispositivos electrónicos para peritajes.

El Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre concedió al futbolista eximición de prisión bajo caución juratoria e impuso una medida cautelar que le impide acercarse o contactar a su hija por 45 días.

La causa, a cargo de la Fiscalía de Género de Tigre, permanece abierta y las acusaciones aún no fueron probadas judicialmente.

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