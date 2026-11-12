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¿Apagón mundial el 17 de noviembre? El rumor que se volvió viral y genera preocupación

Las redes sociales estallaron con versiones sobre un supuesto corte de electricidad e internet que afectaría a distintos países durante 72 horas. Argentina también aparece mencionada en las publicaciones. Qué hay detrás de la inquietante advertencia

¿Apagón mundial el 17 de noviembre? El rumor que se volvió viral y genera preocupación
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Un supuesto apagón mundial previsto para el próximo martes 17 de noviembre se convirtió en uno de los rumores más difundidos de los últimos días. La versión asegura que millones de personas podrían quedarse sin electricidad, internet, comunicaciones y servicios bancarios durante tres días.

El escenario, que parece sacado de una película de ciencia ficción, comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y despertó preocupación. Pero ¿qué hay de cierto?

La teoría tomó impulso a partir de un relevamiento internacional sobre recomendaciones de emergencia en 33 países. Distintos gobiernos aconsejan a sus ciudadanos contar con reservas de agua, alimentos no perecederos, medicamentos y elementos básicos para afrontar eventuales crisis.

A esto se sumaron dos ingredientes que alimentaron las especulaciones: un episodio de Los Simpson en el que se produce un apagón y un simulacro nacional de alertas de emergencia programado en Estados Unidos justamente para el 17 de noviembre.

La coincidencia de fechas hizo el resto. En pocas horas, publicaciones y videos comenzaron a anunciar un supuesto colapso energético mundial.

Sin embargo, no existe ninguna advertencia oficial ni evidencia científica que confirme un apagón global para esa fecha.

Lo único efectivamente programado para el martes es una prueba del sistema estadounidense de alertas de emergencia, que no implica interrupciones del suministro eléctrico.

Aunque los cortes masivos de energía son riesgos reales que pueden producirse por fallas técnicas, fenómenos climáticos extremos o ataques informáticos, no hay elementos que permitan anticipar un episodio mundial el próximo martes.

Por ahora, el apagón de 72 horas sigue siendo un rumor sin sustento. Una muestra más de cómo las redes pueden convertir recomendaciones preventivas y coincidencias en una alarma internacional.

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