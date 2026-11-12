Velan en la Catedral a Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

La Catedral de La Plata es el escenario de la despedida de monseñor Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de la Arquidiócesis local, quien falleció el martes 10 de noviembre de 2026 a los 83 años en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires, donde residía desde su retiro.



El velatorio comenzó este jueves a las 10 de la mañana y se extenderá hasta la medianoche; continuará el viernes 13 de 7 a 10, horario en el que se celebrará la misa exequial presidida por el actual arzobispo Gustavo Oscar Carrara.



Al finalizar la ceremonia, los restos serán trasladados al Panteón del Clero del Cementerio Municipal de La Plata.



La Arquidiócesis comunicó el deceso con un mensaje firmado por Carrara y los obispos auxiliares Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, en el que expresaron “profundo pesar” pero también esperanza en Cristo Resucitado, y agradecieron “el don de su vida y los años de fecundo ministerio episcopal”.



La noticia se conoció en plena visita del papa León XIV a la Argentina.Nacido el 24 de mayo de 1943 en el barrio porteño de Mataderos, Aguer fue ordenado sacerdote en 1972. En 1992 fue designado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 llegó a La Plata como coadjutor.



Asumió como arzobispo titular en 2000 y permaneció al frente de la Arquidiócesis hasta 2018, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años. Fue sucedido por Víctor Manuel Fernández. Durante casi dos décadas presidió la Comisión Episcopal de Educación Católica e integró el Consejo Pontificio para la Cultura.



Se destacó como una de las voces más firmes del sector conservador de la Iglesia argentina, con posiciones claras en debates sobre el aborto, el matrimonio igualitario y la educación sexual.Tras dejar el cargo siguió opinando públicamente sobre la conducción de la Iglesia platense y temas de doctrina.



Hoy la comunidad local lo despide en el mismo templo donde, en 2018, una multitud de fieles lo acompañó en su retiro.