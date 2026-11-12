Murió Jorge Juan Montejo, el inolvidable “Paolo, el rockero”

El humor y el espectáculo argentino despidieron a una de sus figuras más queridas y recordadas de las décadas de 1980 y 1990. Jorge Juan Montejo, nacido el 16 de enero de 1958 en Tandil, murió en la noche del miércoles 11 de noviembre de 2026 en el Hospital Santamarina de su ciudad natal, donde permanecía internado desde hacía varios días por un cuadro de pulmonía y otras afecciones de salud.



Montejo se había convertido en un referente inolvidable gracias a su personaje Paolo el Rockero, un hippie/rockero disparatado de voz temblorosa, cabello largo, bandana, morral multicolor y un repertorio de muletillas que quedaron grabadas en la memoria colectiva: “¡Uhhh… loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “¡Qué mala onda!” o “¡Mató, loco!”.



Su personaje surgió a partir de la observación de los jóvenes de la época. La consagración definitiva llegó en 1986 de la mano de Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a Badía y Compañía. El propio conductor lo bautizó como “el Rockero”, con una frase premonitoria: los hippies se iban a extinguir, pero los rockeros no.



A lo largo de los años participó en ciclos populares como Videomatch y Peligro sin codificar, y llevó su humor al cine con roles en la saga Bañeros / Brigada Explosiva junto a figuras como Emilio Disi y Guillermo Francella. También editó un disco (Pero qué te pasa, loco?) y realizó espectáculos teatrales propios.



Detrás del éxito, Montejo atravesó duras etapas vinculadas a la adicción y problemas de salud mental. Estuvo internado en un neuropsiquiátrico y, con el apoyo de su familia, decidió volver a Tandil para vivir de forma más tranquila. Allí continuó activo con publicidades locales y shows privados, manteniendo un ritual emotivo al despedirse: “La verdad es que si les saqué una sonrisa, me puedo ir satisfecho… los aplausos son lo más lindo que puede tener un artista”.



En entrevistas posteriores reconoció que había “perdido todo” por las drogas, pero también habló de su recuperación y del cariño del público. Su último posteo en Instagram, de octubre de 2024, celebraba casi cinco meses sin fumar.