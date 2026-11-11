León XIV se fue de la Argentina y partió rumbo a Perú para continuar su gira sudamericana
Luego de la histórica misa en Luján, el Sumo Pontífice abandonó nuestro país para dirigirse hacia la tierra donde realizó su actividad pastoral. Emoción por parte de Milei mientras lo acompañaba hasta el avión.
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El Papa León XIV culminó este miércoles su visita apostólica a la Argentina y emprendió viaje hacia Perú, donde continuará la última etapa de su recorrido por Sudamérica.
Luego de tres jornadas de intensa actividad, el Sumo Pontífice participó de una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, antes de abordar el avión que lo trasladó a Lima.
La partida estaba prevista para las 14, luego de una mañana marcada por dos actividades centrales: la visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y la multitudinaria celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí, el Papa encabezó una misa que reunió a una multitud de fieles y dejó uno de los momentos más significativos de su paso por el país.
Durante su estadía, León XIV desarrolló una agenda que incluyó encuentros con representantes de distintos sectores sociales, dirigentes políticos, autoridades eclesiásticas, jóvenes y trabajadores. También visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y viajó a Córdoba, donde celebró una misa y mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales.
Uno de los ejes de sus mensajes fue el llamado a la unidad, la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa, con especial atención a los sectores vulnerables, las personas privadas de su libertad, los trabajadores y quienes atraviesan situaciones de pobreza.
Su paso por la Argentina también estuvo atravesado por referencias al compromiso social de la Iglesia y la necesidad de proteger a quienes más lo necesitan.
Con la despedida en Ezeiza, el Pontífice cerró una visita histórica al país y partió rumbo a Perú, donde tendrá una agenda de actividades en Lima y Chiclayo. La llegada a territorio peruano está prevista para las 17.30, dando inicio a la última etapa de su gira apostólica, que se extenderá hasta el 17 de noviembre.