Los mensajes del arco político tras la histórica misa de León XIV en Luján
Axel Kicillof recibió al Pontífice en una celebración que convocó a una multitud. Intendentes, legisladores y dirigentes provinciales compartieron sus repercusiones en redes sociales, con referencias a la unidad, la solidaridad y el contexto que atraviesa la Argentina.
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La última misa multitudinaria del papa León XIV en la Argentina tuvo este miércoles una importante presencia política. La Basílica de Nuestra Señora de Luján reunió a referentes de distintos espacios, en una jornada encabezada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien recibió al Sumo Pontífice a su llegada al santuario.
La convocatoria reunió a dirigentes del oficialismo provincial, intendentes, legisladores y referentes territoriales, que participaron de la celebración y utilizaron sus redes sociales para compartir imágenes y mensajes vinculados con la visita papal. Entre los principales conceptos que se repitieron aparecieron la unidad, la paz, la solidaridad y la necesidad de construir una sociedad basada en el respeto y el bien común.
Una de las publicaciones fue la de la dirigente bonaerense Viviana Guzzo, quien contó que participó de la misa por invitación del gobernador Axel Kicillof. En su mensaje, destacó el llamado de León XIV a construir desde la unión, la paz y la solidaridad. También planteó la necesidad de reencontrarse, escucharse y trabajar por una Argentina donde el respeto, la fraternidad y el amor al prójimo sean valores compartidos.
En la misma línea, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, destacó la prédica del Papa y su convocatoria a construir desde el amor y la búsqueda del bien común, con la dignidad de las personas como eje central. «¡Gracias León por tu prédica!», expresó en sus redes sociales.
Por su parte, el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, publicó una fotografía junto al Pontífice y manifestó su alegría por haber podido acompañarlo. El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, también compartió su expectativa desde la Basílica y definió la jornada como un momento histórico para el país, atravesado por la fe y la esperanza.
¡Conmovedora misa del Papa León en Luján!
Un llamado a comstruir dese el amor y a la búsqueda del bien común, con el respeto a la dignidad de la persona sobre todas las cosas.
Las repercusiones también llegaron desde otros sectores de la dirigencia provincial. La diputada Teresa García publicó una imagen de León XIV durante la ceremonia y vinculó su mensaje con el presente argentino. "La Patria en tus colores. No nos olvides, transitamos horas difíciles. Pero con este maravilloso Pueblo lo haremos con Fe", escribió. Además, agradeció al Papa por «poner la Patria en tu cuerpo».
El intendente de Chacabuco, Rubén Darío Golía, por su parte, compartió una fotografía desde Luján y contó que se acercó a la Virgen para pedir por su familia y por su pueblo. En su publicación también recordó al papa Francisco y expresó su deseo de que su espíritu siga marcando el camino de la comunidad. "Una comunidad de amor", resumió.
Otro de los mensajes fue el del dirigente Rogelio Iparraguirre, quien compartió imágenes junto a otros asistentes y recuperó una de las consignas de la visita papal: "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien". También evocó el legado de Francisco al señalar que en la Patria del pontífice argentino se compartía la misa de León XIV.
El intendente de Pilar, Federico Achával, también se refirió a la dimensión de la convocatoria. Desde sus redes sociales calificó la jornada como histórica y aseguró que más de tres millones de personas se reunieron para escuchar el mensaje de humanidad, solidaridad y compromiso con los demás. Además, sostuvo que el encuentro recordó la importancia de construir una sociedad en la que nadie quede atrás.
Por su parte, el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, expresó su agradecimiento por la visita del Pontífice y destacó especialmente su mensaje contra la indiferencia, el individualismo y cualquier forma de crueldad. El jefe comunal compartió la celebración con los fieles que llegaron desde distintos puntos del país.
El intendente Iván Villagrán manifestó su emoción por el encuentro con León XIV y agradeció sus mensajes de paz, amor, esperanza y unidad para la Argentina. «Gracias por transmitirnos paz, amor, esperanzas y sobre todo tus mensajes de unidad para toda la Argentina», publicó.
En tanto, el intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, compartió su llegada a la Basílica con una bandera representativa de los vecinos de su distrito, con la intención de que fuera bendecida por el Papa.
La legisladora Rita Sallaberry también publicó una imagen desde las inmediaciones de la Basílica mientras aguardaba la llegada del Pontífice.
Varias otras figuras del entramado político bonaerense participaron de la histórica misa y compartieron sus fotos y reflexiones en sus perfiles de redes sociales. Las distintas publicaciones reflejaron el acompañamiento de dirigentes del interior y del conurbano bonaerense a una jornada que trascendió lo estrictamente religioso.
La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, recibió a Su Santidad León XIV en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, donde se reunió con los últimos internos, escuchó sus testimonios y compartió un mensaje… pic.twitter.com/Bkj5qYesQB
Una convocatoria multitudinaria con despliegue bonaerense
La misa comenzó a las 10 en la Plaza Belgrano y reunió a una multitud. Las estimaciones oficiales provinciales ubicaron la concurrencia entre 1,5 y 2 millones de personas. La organización general estuvo a cargo del Gobierno bonaerense, que desplegó un operativo de unas 30.000 personas, entre ellas más de 11.300 efectivos de la Policía provincial, además de voluntarios, agentes municipales, bomberos y personal de Defensa Civil.
La recepción de Kicillof y la participación de dirigentes de distintos espacios le dieron a la última celebración multitudinaria de León XIV en el país una dimensión institucional y política. En sus mensajes, los referentes coincidieron en recuperar las palabras del Pontífice y trasladar su convocatoria a la realidad argentina, con llamados a la unidad, la solidaridad y la construcción de una comunidad basada en el amor.