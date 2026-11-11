Los mensajes del arco político tras la histórica misa de León XIV en Luján

¡Conmovedora misa del Papa León en Luján!



Un llamado a comstruir dese el amor y a la búsqueda del bien común, con el respeto a la dignidad de la persona sobre todas las cosas.



¡Bienvenidos todos! ¡Vayan y anuncien!

¡Gracias León por tu prédica!

¡Vamos, Argentina! ¡Viva la… pic.twitter.com/gjKtvrkGwK