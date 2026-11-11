Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de Cable 2026

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los Premios Martín Fierro de Cable 2026, que reconocen la producción del año 2025.



La ceremonia se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre y será conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegüe, con transmisión en vivo por A24.



La edición cuenta con alrededor de 35 categorías, que abarcan programas de interés general, magazine, periodísticos, noticieros, deportivos, culturales, de entrevistas y labor individual, entre otras.



A24 y TN son los canales con mayor presencia en las ternas.Entre los nominados más destacados figuran, en interés general, Basta Baby (Baby Etchecopar, A24), Duro de Callar (Tomás Méndez, Crónica) y Redespiertos (Guido Martínez, TN). En magazine compiten Arranca la tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor, A24), Duro de Domar (Pablo Duggan, C5N) y Empezar el día (Yuyito González, Ciudad Magazine).



En el rubro periodístico aparecen Argenzuela (Jorge Rial, C5N), ¿La ves? (Jonatan Viale, TN), Minuto Uno (Gustavo Sylvestre, C5N) y WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, A24).



Crónica suma diez nominaciones en distintos rubros, mientras que otras señales como C5N, LN+ y Ciudad Magazine también tienen fuerte representación. La lista completa incluye tanto ciclos consolidados como figuras individuales en conducción, labor periodística y cronista, entre otras categorías.