Kicillof, sobre León XIV: “Hay pocos momentos en los que la voz del Papa es tan relevante”

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El gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó la llegada del papa León XIV a la Argentina y calificó su visita como “un hecho histórico”. Tras participar de las actividades oficiales, sostuvo que varios de los planteos realizados por el Pontífice expresan preocupaciones que atraviesan a buena parte de la sociedad, incluso más allá de quienes profesan la religión católica.
“Él habló de ciertas cosas con las que yo me siento tremendamente identificado”, afirmó Kicillof, y consideró que muchos argentinos comparten esas miradas frente a los debates y conflictos que atraviesan actualmente al país y al escenario internacional.
Consultado por la interna del peronismo y por sus encuentros con Máximo Kirchner y Sergio Massa, el mandatario evitó profundizar en la discusión partidaria y volvió a poner el eje en la visita papal. “Me parece que son momentos para reflexionar”, señaló.
Kicillof también remarcó la importancia de la palabra de León XIV en el actual contexto global y sostuvo que existen pocos momentos en los que la voz del Papa adquiere semejante relevancia. “Hay pocos momentos donde uno puede decir que es tan importante, tan relevante, la voz del Papa”, expresó.
Ante otras consultas sobre el vínculo entre el Gobierno nacional y la visita del Pontífice, el gobernador evitó entrar en polémicas y planteó que lo central es valorar su presencia en el país. “Creo que lo que hay que celebrar es que está acá, que lo vamos a tener unos días, que es una visita histórica”, concluyó.