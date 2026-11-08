Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de noviembre de 2026 VISITA PAPAL

Kicillof, sobre León XIV: “Hay pocos momentos en los que la voz del Papa es tan relevante”

El Gobernador celebró la presencia del Pontífice en el país y sostuvo que su mensaje interpela a sectores amplios de la sociedad, incluso por fuera del catolicismo.

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