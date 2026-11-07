Previo a su venida a Argentina, León XIV habló de pobreza, salud y democracia en Uruguay
En Montevideo, el Pontífice reclamó que la economía esté al servicio de las personas y advirtió sobre la pobreza, la soledad y la falta de acceso a la salud. Este domingo llegará a Buenos Aires, donde lo esperan actividades pastorales en Almirante Brown y Luján.
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El papa León XIV inició su gira sudamericana con una visita a Uruguay, donde dejó un mensaje atravesado por las preocupaciones sociales, económicas y políticas de la región. Ante el presidente Yamandú Orsi y representantes de distintos sectores de la sociedad, el Sumo Pontífice puso el acento en la dignidad humana, la responsabilidad de los gobiernos, el acceso a la salud y la necesidad de que el crecimiento económico alcance al conjunto de la población.
La primera intervención tuvo lugar este viernes en la Plaza Independencia de Montevideo. Allí, León XIV destacó la importancia de la convivencia democrática y recordó los 40 años de democracia ininterrumpida que cumplió Uruguay en 2025. En ese marco, planteó que la autoridad pública debe estar al servicio del bien común y ejercerse respetando el orden jurídico, las instituciones y la libertad de los ciudadanos.
Uno de los pasajes centrales de su discurso estuvo vinculado con las desigualdades sociales. El Papa sostuvo que la creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica son necesarias para el desarrollo de un país, pero advirtió que sus resultados deben traducirse en oportunidades concretas para toda la sociedad.
"Los frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos", expresó, en un mensaje que también incluyó referencias a la pobreza, la falta de trabajo, la exclusión y las dificultades para acceder a una atención sanitaria adecuada.
En ese sentido, el pontífice hizo referencia a su propia experiencia reciente con la enfermedad y sostuvo que garantizar el acceso a la salud, independientemente de los recursos económicos de cada persona, constituye una responsabilidad de toda sociedad.
También se refirió a la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza, con especial preocupación por el suicidio. "Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia", manifestó.
La familia, la protección de la vida, el cuidado de las generaciones futuras y la preservación de los recursos naturales completaron una intervención que buscó vincular los principios religiosos con los desafíos de las políticas públicas.
Por otra parte, León XIV reivindicó el diálogo como herramienta para resolver los conflictos y valoró el papel de Uruguay en la integración regional. En una referencia al Mercosur, pidió fortalecer la cooperación entre los países y evitar que las diferencias se conviertan en enfrentamientos.
La cuenta regresiva para la llegada a la Argentina
Mientras desarrolla su agenda en territorio uruguayo, crece la expectativa por la llegada de León XIV a la Argentina. Según el cronograma oficial del Vaticano, el Papa partirá este domingo 8 de noviembre desde Montevideo y arribará a Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30.
Su primera jornada incluirá una visita al monumento al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el presidente Javier Milei. Posteriormente, participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
La agenda tendrá un capítulo central en territorio bonaerense. El lunes 9 de noviembre, el Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, y luego encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
La visita a la provincia continuará el miércoles 11, cuando León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Perú. De esta manera, Almirante Brown y Luján serán dos de los principales puntos de convocatoria para los fieles bonaerenses.