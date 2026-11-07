Volver | La Tecla Nacionales 7 de noviembre de 2026 "BIENVENIDOS TODOS"

Previo a su venida a Argentina, León XIV habló de pobreza, salud y democracia en Uruguay

En Montevideo, el Pontífice reclamó que la economía esté al servicio de las personas y advirtió sobre la pobreza, la soledad y la falta de acceso a la salud. Este domingo llegará a Buenos Aires, donde lo esperan actividades pastorales en Almirante Brown y Luján.

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