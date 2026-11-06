Tesla confirma su desembarco oficial en Argentina

Tesla desembarca oficialmente en la Argentina. La compañía confirmó la fecha a través de su cuenta de X Tesla Latinoamérica, que publicó el mensaje “Llegamos a Argentina el 20 de Noviembre” acompañado de un video promocional.



En las imágenes se ven unidades de los Model 3 y Model Y circulando por calles de Buenos Aires, cerca del Obelisco y en paisajes de la Patagonia, y el material cierra con el texto “Hola Argentina”.



El primer punto de contacto de la marca estará en el Nivel 1 del shopping Unicenter, en la localidad bonaerense de Martínez. Allí se exhibirán dos vehículos para que el público pueda conocerlos de cerca. Además, se habilitará una zona de test drive en la playa H del estacionamiento, con una flota de diez autos disponibles para pruebas de manejo. Cencosud, operadora del centro comercial, había anticipado la llegada de Tesla como parte de su ampliación del shopping.



La operación se realiza de forma directa, sin un importador tradicional, siguiendo el modelo que la marca utiliza en otros mercados. Tesla había constituido meses atrás su sociedad local (Tesla Argentina SRL) y designó al ejecutivo argentino Joaquín Lizarralde como responsable de las operaciones en Argentina y Uruguay.



La compañía ya tiene presencia comercial en Chile, Colombia y Uruguay.Aunque el anuncio del 20 de noviembre marca el inicio de la presencia física de la marca en el país, la comercialización formal de los vehículos se espera que avance en una etapa posterior, con foco inicial en los modelos más accesibles de la gama: el sedán Model 3 y el SUV Model Y.



Por el momento no se conocen precios locales ni el detalle exacto de la oferta comercial.El desembarco se produce en un contexto de mayor apertura a la importación de vehículos eléctricos y tras meses de preparativos que incluyeron la búsqueda de personal, contactos con proveedores de infraestructura de carga y reuniones de ejecutivos de la compañía con autoridades argentinas.



Con este paso, Tesla se suma al mercado local de autos eléctricos, donde ya operan otras marcas internacionales.