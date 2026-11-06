Netflix anuncia “Other Worlds”, la precuela de Stranger Things

El teaser muestra una bicicleta azul abandonada junto a una cerca de alambre de púas en la noche, con una radio antigua sobre el manillar.



Una señal de “WARNING – RESTRICTED AREA” aparece antes de que la cámara se eleve hacia un cielo tormentoso y una perturbación que sugiere un portal.



El texto “APRIL 19, 1955 – MARION, NEVADA” da paso al logo de la serie y al año 2028. La frase promocional resume el tono: “Before Hawkins there was Marion, Nevada”.



La serie se sitúa antes de los eventos de Stranger Things y de la obra de teatro The First Shadow (1959). Está co-creada por los hermanos Duffer y Kate Trefry, guionista de la serie original y autora de la obra teatral, quien será showrunner.



El director Joe Wright (Pride & Prejudice, Atonement, Darkest Hour) dirigirá los tres primeros episodios. El rodaje será en Nuevo México.



Los Duffer Brothers declararon que llevan años soñando con el proyecto y que será “Stranger Things, pero también algo completamente fresco, con un nuevo escenario, nuevos héroes y villanos”.



Kate Trefry destacó la intención de recuperar el horror, la maravilla y el misterio de la saga original en una historia nueva.



El anuncio llega poco después del final de la quinta temporada y en plena celebración del día que marca la desaparición de Will Byers.