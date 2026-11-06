Russell Brand es declarado culpable de violación

El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual por un jurado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.



El veredicto se conoció tras un juicio de casi cuatro semanas. Brand enfrentaba en total siete cargos: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente, relacionados con denuncias de seis mujeres que abarcan el período comprendido entre 1999 y 2009.



El jurado lo absolvió de dos cargos de violación y del de intento de agresión indecente. Entre los hechos por los que fue condenado figura una violación ocurrida en 2009 en su domicilio, así como agresiones sexuales en un bar de Londres en 2004 y otros incidentes de la misma época.



Las denunciantes testificaron bajo derecho a anonimato de por vida. Brand negó todos los cargos y sostuvo que nunca obligó a nadie a hacer algo en contra de su voluntad.Tras el veredicto, el juez Joel Bennathan ordenó su ingreso en prisión preventiva y le advirtió que se enfrenta a una “pena de prisión considerable”.



La sentencia está prevista para el lunes 9 de noviembre. La Policía Metropolitana de Londres informó además que Brand es investigado por nuevas acusaciones de violación.



El caso surgió a partir de investigaciones periodísticas y un documental emitido en 2023. Brand, que alcanzó la fama en el Reino Unido como comediante y presentador en la década de 2000 y luego protagonizó películas como Get Him to the Greek y Arthur, estuvo casado brevemente con la cantante Katy Perry entre 2010 y 2012.



En un comunicado, un detective de la Policía Metropolitana destacó el coraje de las mujeres que denunciaron y afirmó que Brand utilizó su fama e influencia para agredirlas.



El padre del actor, Ron Brand, declaró a la BBC estar “conmocionado” por el fallo y lo calificó de “injusto”.