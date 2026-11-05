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SEXO Y VIOLENCIA

Karissa Shannon: “Hefner nos obligaba a fingir intimidad entre hermanas”

La modelo confirmó que el fundador de Playboy las presionaba, a ella y a su hermana Kristina, a tener relaciones sexuales entre sí mientras vivían en la Mansión. Aclaró que nunca lo hicieron de verdad y que fingían cada vez porque la situación les resultaba horrible

Karissa Shannon: “Hefner nos obligaba a fingir intimidad entre hermanas”
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Karissa Shannon, exnovia de Hugh Hefner, confirmó que el empresario la presionaba a ella y a su hermana gemela Kristina para que mantuvieran relaciones sexuales entre sí durante el tiempo que vivieron en la Mansión Playboy.

“Él intentaba obligarme a mí y a mi hermana a tener sexo entre nosotras. Quería verlo, quería que nos enredáramos la una con la otra, y decía que si de verdad nos amábamos, lo haríamos juntas”, declaró Karissa.

Sin embargo, la modelo precisó que esa situación nunca se concretó de forma real: “Yo y mi hermana nunca lo hicimos de verdad. Nunca tuvimos sexo incestuoso. Lo fingimos cada vez. Y fue horrible. Lo fingimos por completo”.

Según contó, ambas hermanas acordaron simular los actos después de hablarlo entre ellas. Hefner, agregó, “pensaba que era real” y la idea “lo hacía muy feliz”.

Las gemelas Shannon vivieron en la Mansión entre 2008 y 2010 como novias del fundador de Playboy. Las declaraciones de Karissa refuerzan versiones previas de Crystal Harris, viuda de Hefner, quien había contado que el empresario intentaba forzar a las hermanas a involucrarse sexualmente entre ellas.Karissa ya había hablado en el pasado sobre su experiencia en la Mansión.

En el documental Secrets of Playboy equiparó los encuentros sexuales con Hefner a una agresión y afirmó: “Cada vez que lo hice con él fue una agresión. Para mí, fue como una violación”.

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