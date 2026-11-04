Ley Joaquín: el proyecto avanzó en el Senado y quedó a un paso de convertirse en ley
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Deportes de la Cámara alta, que preside el senador bonaerense Maximiliano Abad. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, busca reforzar las medidas de seguridad en clubes, escuelas y espacios deportivos para prevenir accidentes.
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La denominada Ley Joaquín dio un nuevo paso en el Congreso y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto del Senado. La Comisión de Deportes de la Cámara alta, convocada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, emitió dictamen favorable a la iniciativa, que ya había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.
El proyecto apunta a establecer una serie de medidas de prevención y seguridad en clubes, establecimientos educativos y espacios públicos donde se desarrollan actividades deportivas, con especial énfasis en el cuidado de niños y adolescentes.
Tras el encuentro, Abad destacó el avance de la propuesta y puso el foco en la responsabilidad de las instituciones y de quienes tienen a su cargo la organización de las actividades deportivas. “¿Hay algo más importante que la seguridad de nuestros hijos? ¿Hay algo más necesario que la práctica del deporte en todas las edades? Con el empuje de muchas familias tratamos en el Senado el proyecto de Ley Joaquín”, expresó.
En esa línea, el legislador sostuvo que las autoridades deben anticiparse a situaciones de riesgo para evitar tragedias. “La dirigencia tiene que estar siempre un paso adelante para prevenir desenlaces que se podrían haber evitado. Queremos que una muerte que podía ser evitada nunca más tenga un desenlace trágico en la Argentina”, agregó.
En cuanto al contenido, la iniciativa contempla requisitos para las instalaciones y los equipamientos deportivos. Entre otras disposiciones, establece la necesidad de garantizar el correcto anclaje de arcos de fútbol, aros de básquet y postes, además de proteger columnas y estructuras que puedan representar un peligro para quienes practican deportes. También prevé controles técnicos para verificar que los espacios reúnan condiciones adecuadas de seguridad.
A su vez, el proyecto establece mecanismos de coordinación a través de la Subsecretaría de Deportes de la Nación y contempla la designación de autoridades de aplicación en cada jurisdicción, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas previstas.
La ley lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un nene de 12 años que murió luego de ser golpeado por un arco de fútbol que no se encontraba debidamente sujetado. A partir de aquella tragedia, su familia impulsó la iniciativa para convertir el dolor en una herramienta de prevención y evitar que otras personas atraviesen una situación similar.
Con el dictamen favorable en el Senado, la propuesta completó otra instancia de su recorrido parlamentario. Abad agradeció el acompañamiento de sus pares y, especialmente, el compromiso de la familia de Joaquín y de quienes trabajaron para que el proyecto llegara al Congreso. Ahora, la expectativa está puesta en su tratamiento en la próxima sesión, donde podría obtener la sanción definitiva.