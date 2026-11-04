Volver | La Tecla Nacionales 4 de noviembre de 2026 CONGRESO

Ley Joaquín: el proyecto avanzó en el Senado y quedó a un paso de convertirse en ley

La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Deportes de la Cámara alta, que preside el senador bonaerense Maximiliano Abad. El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, busca reforzar las medidas de seguridad en clubes, escuelas y espacios deportivos para prevenir accidentes.

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