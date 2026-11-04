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TRISTEZA

Murió Daniel Bifulco, integrante del trío humorístico Los Jaimitos de Videomatch

El actor y humorista de 56 años fue hallado sin vida en su casa de Villa Urquiza. Integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta uno de los sketches más recordados del programa de Marcelo Tinelli

Murió Daniel Bifulco, integrante del trío humorístico Los Jaimitos de Videomatch
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El actor y humorista Daniel Bifulco, recordado por integrar el trío Los Jaimitos en Videomatch, falleció a los 56 años. Fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza por su madre, según confirmaron fuentes cercanas y el humorista Alfredo Silva.

De acuerdo con lo informado por Silva, la madre lo halló tendido en el piso. Intervino la Policía Científica, que retiró el cuerpo. Hasta el momento figura como un posible paro cardíaco (infarto), aunque la causa oficial se determinará tras la autopsia.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36, dirigida por Marcelo Eduardo Munilla Lacasa, con secretaría única a cargo de Marina Ghurzi.

El cuerpo será entregado a los familiares este jueves para el velorio.Bifulco se catapultó a la fama a principios de los 2000 como uno de los tres integrantes de Los Jaimitos, el sketch humorístico de Videomatch (Telefe) conducido por Marcelo Tinelli. Junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, el trío se caracterizó por sus canciones, ocurrencias y chistes de doble sentido, y se convirtió en uno de los segmentos más populares del ciclo.

El grupo había nacido el mismo día en que nació su hija Luciana, el 5 de abril de 2001, según contó el propio Bifulco en entrevistas recientes.

En los últimos días, el humorista se mostraba entusiasmado con nuevos proyectos. Había firmado contrato para participar de la temporada de verano en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa, en el Teatro Victoria, junto a figuras como el Mago sin Dientes (Pablo Cabaleiro) y Flavio Gastaldi (Hijitus).

Horas antes de su muerte había publicado en Instagram la palabra “Venimos”, anticipando las funciones.

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