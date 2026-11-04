Zona Fría: la pelea por los subsidios llega a la Cámara Federal
El Juzgado Federal N°2 concedió la apelación presentada por la Defensoría del Pueblo contra el rechazo de su reclamo colectivo. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver si el organismo está habilitado para representar a los usuarios de General Pueyrredon.
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La disputa judicial por los cambios en el régimen de Zona Fría tuvo un gran avance en Mar del Plata. El Juzgado Federal N°2 concedió el recurso de apelación presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon y elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá revisar el rechazo del amparo colectivo contra la modificación de los subsidios al gas.
La decisión abre una nueva instancia para el reclamo impulsado por el organismo municipal. Sin embargo, la discusión todavía no llegó al punto central de la controversia: antes de analizar la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno nacional, la Cámara tendrá que determinar si la Defensoría cuenta con legitimación para representar colectivamente a los usuarios del distrito ante la Justicia Federal.
El expediente había quedado trabado el miércoles 28 de octubre, cuando el juzgado rechazó in limine la presentación realizada por el organismo municipal. El magistrado consideró que la Defensoría no tenía legitimación activa para promover una demanda de esas características, por lo que desestimó el planteo sin darle trámite. Frente a esa resolución, el organismo presentó una apelación dentro del plazo legal de 48 horas, que finalmente fue concedida.
Uno de los aspectos que atraviesa la discusión es el criterio adoptado por el juzgado frente a la intervención del Ministerio Público Fiscal. Antes del rechazo, el Fiscal General había dictaminado a favor de reconocerle legitimación a la Defensoría para impulsar la acción colectiva. Sin embargo, el magistrado se apartó de esa postura y resolvió que el organismo local no estaba habilitado para llevar adelante el reclamo.
Ahora, la Cámara Federal deberá revisar ese criterio y definir si confirma la decisión de primera instancia o reconoce la capacidad de la Defensoría para representar a los usuarios residenciales de gas de General Pueyrredon. Si admite el planteo, el amparo podrá avanzar hacia el análisis de los argumentos que cuestionan los cambios normativos.
Por el momento, tampoco existe un pronunciamiento judicial sobre la medida cautelar que había solicitado el organismo para frenar la aplicación del nuevo esquema tarifario. El rechazo inicial dejó sin resolver ese pedido y la reforma continúa vigente, mientras se desarrolla el recorrido judicial.
La controversia tiene como trasfondo la modificación de la Ley 27.637 mediante la Ley 27.828, que restringió el alcance territorial de la bonificación general de Zona Fría y reemplazó, para distritos como General Pueyrredon, ese mecanismo por un beneficio focalizado. Como ya había advertido un informe de Isepci, el cambio podría dejar a una parte importante de los hogares marplatenses sin el descuento que recibían de manera automática.
De esta manera, el reclamo local entra en una etapa decisiva para su continuidad. La Cámara no deberá resolver todavía si corresponde restituir las condiciones anteriores del subsidio, sino una cuestión previa: si la Defensoría del Pueblo puede representar judicialmente a los vecinos en una disputa que pone en discusión el alcance de los beneficios tarifarios en Mar del Plata.