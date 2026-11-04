Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Zona Fría: la pelea por los subsidios llega a la Cámara Federal

El Juzgado Federal N°2 concedió la apelación presentada por la Defensoría del Pueblo contra el rechazo de su reclamo colectivo. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver si el organismo está habilitado para representar a los usuarios de General Pueyrredon.

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