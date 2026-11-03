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Se dejaron la grieta en casa: legisladores bonaerenses juntos en la elección de EE.UU.

Cuatro diputados de distintos partidos coincidieron en una foto mientras se encuentran observando el decurso de la elección, vital para Trump y también para la Argentina.

Se dejaron la grieta en casa: legisladores bonaerenses juntos en la elección de EE.UU.
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Acá, en la Argentina, y más específicamente en la provincia de Buenos Aires, viven, por así decirlo, en una pelea constante. En los Estados Unidos, donde hoy se desarrolla una elección crucial, están todos juntos con un mismo objetivo.

Son diputados provinciales de distintos espacios, que coincidieron en el país del Norte porque fueron designados como veedores de los comicios de medio término.

El periodista Hernán Funes logró capturar a cuatro legisladores en momentos en que se encontraban todos juntos mientras participaban como observadores del acto electoral.

La instantánea muestra a las peronistas Mayra Mendoza y Maite Alvado (ambas alineadas en La Cámpora), al proísta Martín Endere y al libertario Juan Osaba, jefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura.

Los legisladores bonaerenses no son los únicos veedores argentinos en las elecciones estadounidenses. También viajaron funcionarios del gobierno nacional y diputados y senadores nacionales.
 

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