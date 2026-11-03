Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de noviembre de 2026 TODOS PA’L NORTE

Se dejaron la grieta en casa: legisladores bonaerenses juntos en la elección de EE.UU.

Cuatro diputados de distintos partidos coincidieron en una foto mientras se encuentran observando el decurso de la elección, vital para Trump y también para la Argentina.

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