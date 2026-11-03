El Senado y la Universidad de La Plata estrechan lazos

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La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado, Verónica Magario, y el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, suscribieron convenios de colaboración que reforzarán el trabajo conjunto entre la Cámara alta de la Legislatura provincial y la casa de estudios ubicada en la capital bonaerense.
Magario precisó que los acuerdos son para “promover el desarrollo conjunto de programas, proyectos y actividades de interés común”.
Establecimos acuerdos de cooperación entre @Senado_BA y la @unlp Junto al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tabuer, firmamos unos convenios de colaboración institucional, con el objetivo de promover el desarrollo conjunto de programas, proyectos y actividades de interés común.
“Las actividades que se desarrollen tendrán carácter académico y técnico, procurando garantizar una perspectiva plural, interdisciplinaria y fundada en antecedentes históricos, jurídicos, institucionales y comparados”, añadió la vicegobernadora en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).
“Seguimos trabajando para el bienestar de las y los bonaerenses”, cerró la mandataria.