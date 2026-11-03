El Senado y la Universidad de La Plata estrechan lazos

SUMAN LADRILLOS

Re re: la oposición se abroquela y complica (más) los planes de Kicillof Los intendentes presionan al Gobernador y exigen cumplir la promesa de terminar con la limitación de mandatos. La oposición (UCR, PRO y libertarios) coinciden con el massismo y ratifican su oposición a modificar la ley.