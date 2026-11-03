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El Senado y la Universidad de La Plata estrechan lazos

La vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, suscribieron acuerdos de cooperación.

El Senado y la Universidad de La Plata estrechan lazos
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La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado, Verónica Magario, y el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, suscribieron convenios de colaboración que reforzarán el trabajo conjunto entre la Cámara alta de la Legislatura provincial y la casa de estudios ubicada en la capital bonaerense.

Magario precisó que los acuerdos son para “promover el desarrollo conjunto de programas, proyectos y actividades de interés común”.
 

“Las actividades que se desarrollen tendrán carácter académico y técnico, procurando garantizar una perspectiva plural, interdisciplinaria y fundada en antecedentes históricos, jurídicos, institucionales y comparados”, añadió la vicegobernadora en una publicación realizada a través de su cuenta de X (antes Twitter).

“Seguimos trabajando para el bienestar de las y los bonaerenses”, cerró la mandataria.
 

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