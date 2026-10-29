La Suprema Corte bonaerense ratificó la vigencia de las audiencias virtuales
La Presidencia del máximo tribunal provincial recordó que las audiencias remotas continúan plenamente operativas en distintos fueros judiciales y pidió a los magistrados que cumplan estrictamente con las pautas establecidas para su realización.
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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reafirmó la vigencia de las disposiciones que regulan la realización de audiencias virtuales en el ámbito judicial.
A través de la Resolución RP 1.503/26, la Presidencia del tribunal instó a los magistrados a respetar las pautas previstas para esta modalidad en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz.
La medida apunta a garantizar un funcionamiento más eficiente de la Justicia bonaerense, con una administración adecuada de los recursos humanos y materiales disponibles. En ese marco, el máximo tribunal provincial consideró necesario recordar que las audiencias remotas siguen plenamente vigentes y deben desarrollarse conforme a los criterios establecidos.
En particular, la resolución ratifica lo dispuesto por la Resolución SC 129/22, que establece que la participación de testigos, peritos o partes que tengan domicilio fuera de la jurisdicción en la que se tramita una causa debe ser organizada y conducida de manera virtual por el juez a cargo del expediente.
De esta forma, la normativa busca evitar traslados y trámites innecesarios, al tiempo que promueve el uso de herramientas tecnológicas para facilitar la intervención de quienes deben participar en un proceso judicial.
Por otra parte, la Suprema Corte aclaró que recurrir a otro organismo judicial para concretar estas comparecencias debe ser una alternativa excepcional. Esa posibilidad queda reservada para situaciones en las que los participantes no cuenten con los recursos tecnológicos necesarios o existan razones debidamente justificadas que dificulten su conexión y la correspondiente verificación de identidad.
Con esta disposición, la Presidencia del máximo tribunal bonaerense busca reforzar el cumplimiento de las reglas vigentes y consolidar el uso de las audiencias virtuales como una herramienta para optimizar el funcionamiento del servicio de Justicia en la provincia.