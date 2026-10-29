Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026 RESOLUCIÓN

La Suprema Corte bonaerense ratificó la vigencia de las audiencias virtuales

La Presidencia del máximo tribunal provincial recordó que las audiencias remotas continúan plenamente operativas en distintos fueros judiciales y pidió a los magistrados que cumplan estrictamente con las pautas establecidas para su realización.

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