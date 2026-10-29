Las cajas profesionales, en la mira de Milei: preocupación y dura respuesta en la Provincia

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Daniel Delpino, presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires, cuestionó la intención del Gobierno nacional de avanzar con cambios en la regulación de las cajas previsionales y los colegios profesionales. En diálogo con Desconfiados, defendió el sistema vigente, alertó sobre posibles consecuencias para el control del ejercicio profesional y recordó que se trata de instituciones creadas por leyes provinciales.
El anuncio del Gobierno nacional sobre una posible modificación del régimen de las cajas profesionales encendió las alarmas en la provincia de Buenos Aires. Desde la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA) manifestaron su preocupación por el alcance que podría tener la iniciativa y advirtieron sobre la necesidad de preservar las funciones de los colegios y consejos profesionales.
En diálogo con Desconfiados, el programa de Cadena Río 88.7, el presidente de FEPUBA, Daniel Delpino, reconoció la inquietud que generó el anuncio oficial. “No puedo decir otra cosa que esto nos genera preocupación”, sostuvo, aunque aclaró que todavía se desconocen los detalles de la iniciativa y si el Ejecutivo nacional buscará instrumentarla mediante leyes o decretos.
El dirigente recordó que este tipo de propuestas no son nuevas y que ya existieron antecedentes durante la década del noventa. “Cada tanto aparecen distintas intencionalidades de regular. En este caso se mencionan las cajas, pero en general es todo un sistema que se desregula”, señaló. En ese sentido, explicó que las cajas previsionales forman parte de una estructura vinculada directamente con el ejercicio de las profesiones y el funcionamiento de los colegios.
Uno de los principales puntos de discusión es la autonomía provincial. Delpino remarcó que los colegios y consejos profesionales fueron creados por leyes provinciales y que las funciones de control del ejercicio profesional fueron delegadas en esas instituciones. “Son leyes provinciales, con lo cual supongo que para que en las provincias esto se materialice, las provincias deberían sumarse o adherirse a algún tipo de planteo”, explicó.
Además, defendió el funcionamiento institucional de los colegios y consejos, al destacar que cuentan con elecciones periódicas, renovación de autoridades y asambleas con representación de mayorías y minorías. “Cumplen un rol fundamental para adentro y para afuera. Son el reaseguro de la sociedad”, afirmó, al poner el foco en la responsabilidad de verificar que los profesionales estén debidamente habilitados para ejercer.
En esa línea, advirtió sobre los riesgos que podría generar una modificación del esquema de fiscalización. “Hoy día uno de los temas que está cada vez más en el tapete es el ejercicio ilegal de las profesiones por parte de personas que no tienen el título o que no están en condiciones de hacerlo”, sostuvo. Y planteó un interrogante sobre el eventual reemplazo de esas funciones: “¿Qué organismo va a controlar o verificar que eso pase o sancionar si pasa? No sabemos”.
Otro de los argumentos expuestos por el titular de FEPUBA estuvo relacionado con el financiamiento. Delpino aseguró que las cajas previsionales se sostienen con los aportes de sus propios afiliados, sin financiamiento estatal. Como ejemplo, mencionó que los arquitectos bonaerenses abonan una matrícula anual cercana a los 200 mil pesos y realizan aportes jubilatorios de sus propios ingresos. “Lejos de perjudicar a la comunidad, es un gran seguro y una garantía”, defendió.
Consultado por las medidas vinculadas con los profesionales médicos y la posibilidad de elegir su cobertura de salud, el dirigente insistió en la importancia del control de las matrículas. “¿Cómo puede saber el hospital o de donde sea si un médico está debidamente habilitado? Solo el colegio lo puede determinar”, expresó. También destacó que las entidades profesionales cumplen funciones relacionadas con la actualización permanente de conocimientos y la aplicación de sanciones cuando corresponde.
Finalmente, Delpino consideró que el sistema puede ser revisado y modernizado, pero rechazó la posibilidad de prescindir de las instituciones existentes. “Todo es cuestionable o superable, pero justamente pensamos que debemos encontrar instancias superadoras para la comunidad y no regresiones a situaciones que precisamente son preexistentes a un sistema que hasta hoy funciona”, afirmó. Y concluyó que el esquema puede ser “mejorable o actualizable, pero de ninguna manera obviarlo”.