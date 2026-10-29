Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026 DESCONFIADOS

Las cajas profesionales, en la mira de Milei: preocupación y dura respuesta en la Provincia

El presidente de FEPUBA, Daniel Delpino, cuestionó la posible desregulación impulsada por Nación y advirtió sobre los riesgos para el control del ejercicio profesional.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.