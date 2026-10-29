Cumbre libertaria: las armas que afilan para arrebatarle la Provincia al peronismo
La Libertad Avanza toma impulso para encarar el año electoral con su propuesta de gobierno para la provincia de Buenos Aires. Los preparativos para mostrar sus cañones con el objetivo de derrotar al justicialismo y quedarse con el sillón de Dardo Rocha.
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La provincia de Buenos Aires ingresa en momentos claves en materia política y electoral por lo que desde la oposición buscan mostrar músculo para hacerle frente al peronismo. En ese sentido, los libertarios piensan en un cierre de año con una cumbre en la que darán a conocer su propuesta de gobierno.
Según pudo confirmar La Tecla, La Libertad Avanza prepara para noviembre la realización de un Congreso programático con la intención de reunir a toda su tropa. La actividad será similar a la que realizaron el año pasado en La Plata y en la que participó, entre otros, el presidente Javier Milei.
En cuanto a la fecha, todavía restan definir detalles y desde la organización de la jornada adelantaron que será luego de la visita del papa León XIV a la Argentina. Asimismo, se barajan varios lugares como sede y entre ellos figuran la capital bonaerense, Mar del Plata o Capital Federal.
Si bien no descartan alguna otra ciudad, dieron a conocer que la locación está supeditada a la agenda Milei y a la intención de que se participe. Por ese motivo, mientras avanzan con los temas a debatir, esperan precisiones sobre las actividades que desarrolle el Jefe de Estado.
“La idea es dar a conocer el programa de gobierno nuestro para cuando gobernemos la provincia de Buenos Aires”, expresaron desde LLA sobre el Congreso. En ese aspecto, recordaron que en 2025 en el encuentro realizado en La Plata elaboraron un diagnóstico sobre el estado de situación y que ahora mostrarán las tareas a desarrollar.
Por ese motivo, detallaron que “en esta segunda etapa, a raíz de las 21 mesas de trabajo que pusimos en marcha, se elaboraron propuestas para solucionar los problemas que detectamos”. No todo termina ahí ya que adelantaron que el trabajo se plasmará en la realización de un libro “para contar el gobierno que queremos para la provincia”.
Los espacios que componen las áreas temáticas son: Seguridad, Educación, Inspecciones Escolares, Desregulación, Salud, Reforma Constitucional, Economia y Presupuesto, Agroindustria, Municipios Inteligentes, Justicia, Ambiente y Energia, Ciencia y Tecnología, Niñez y Adolescencia, Comercio Exterior, Comercios Interior y Pymes, Cooperativas y Servicios Públicos, IOMA, Deportes, Transporte, Inteligencia Artificial, Juventud.
El Congreso tendrá como uno de los oradores principales al diputado nacional y presidente de LLA en PBA, Sebastián Pareja. A su vez, se espera que también tomen la palabra por algún momento los encargados de coordinar las 21 mesas de trabajo.
La iniciativa representa un nuevo paso en la estrategia libertaria para construir una alternativa de poder en el principal distrito electoral del país. Después de un primer tramo centrado en el relevamiento de los problemas provinciales, el desafío consiste en traducir ese diagnóstico en una plataforma que permita a la fuerza de Milei mostrar qué pretende hacer con la administración bonaerense, más allá de las críticas a la gestión de Axel Kicillof.
Sin embargo, la elaboración de propuestas no resuelve por sí sola las dificultades que supone competir en una provincia extensa, con realidades municipales muy diferentes y una estructura peronista que conserva una importante presencia territorial. Los libertarios deberán demostrar que sus equipos pueden convertir los lineamientos generales en políticas concretas para los municipios, la seguridad, la educación, la salud y las cuentas públicas, además de construir una oferta política que trascienda el respaldo nacional al Presidente.
Del otro lado, el peronismo enfrenta sus propios dilemas de cara a la próxima contienda y la discusión sobre el liderazgo, las diferencias entre los sectores que orbitan alrededor de Axel Kicillof y el kirchnerismo, y las dificultades para acordar una estrategia electoral compartida forman parte de un tablero que todavía está lejos de ordenarse. La disputa no se limita a la definición de una candidatura, sino que también involucra el modelo de conducción, la relación con los intendentes y la construcción de una propuesta que permita sostener la competitividad provincial.
Para los libertarios, las diferencias dentro del principal espacio opositor al Gobierno nacional representan una oportunidad, aunque no garantizan un resultado favorable. Una interna peronista prolongada puede complicar la construcción de una estrategia unificada, pero también podría derivar en acuerdos que recompongan el frente electoral. En ese marco, LLA deberá combinar el aprovechamiento de las tensiones de su adversario con la construcción de una identidad propia para el distrito, sin depender exclusivamente de la polarización nacional entre Milei y el peronismo.
A las diferencias políticas se suma una variable que todavía permanece abierta y es el calendario electoral. Como contó este medio, en su análisis sobre los escenarios que estudia la Justicia Electoral, aún no existen certezas sobre si los comicios bonaerenses de 2027 serán desdoblados o concurrentes con los nacionales, ni sobre una eventual modificación del sistema de votación. Entre las alternativas que se analizan, las elecciones concurrentes con primarias aparecen como el escenario que hoy consideran más probable desde los ámbitos judiciales, aunque las definiciones dependen de las decisiones que adopten los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La continuidad de las PASO nacionales y provinciales también incidirá sobre los tiempos de organización y sobre la manera en que las fuerzas políticas resolverán sus candidaturas. Si ambas jurisdicciones mantienen sus primarias, las posibilidades de modificar las fechas de las elecciones generales bonaerenses quedarían condicionadas por las exigencias logísticas del proceso. En cambio, un esquema con elecciones separadas obligaría a recalcular los plazos y los recursos necesarios para organizar los comicios.