Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026 CONGRESO EN NOVIEMBRE

Por Andrés Sosa

sosandres

Cumbre libertaria: las armas que afilan para arrebatarle la Provincia al peronismo

La Libertad Avanza toma impulso para encarar el año electoral con su propuesta de gobierno para la provincia de Buenos Aires. Los preparativos para mostrar sus cañones con el objetivo de derrotar al justicialismo y quedarse con el sillón de Dardo Rocha.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.