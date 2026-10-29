Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de octubre de 2026 LLAMADOS A LA UNIDAD

Con presencia bonaerense, la UCR La Costa realizó multitudinario encuentro en Santa Teresita

En el acto asumieron las nuevas autoridades del radicalismo local, encabezadas por Yamila Coppola. También hablaron la presidenta de la Juventud Radical de la Provincia, Rocío Tedesco, y el concejal Dani López. Acompañaron el titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín, legisladores, intendentes y concejales de la región.

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