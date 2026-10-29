Con presencia bonaerense, la UCR La Costa realizó multitudinario encuentro en Santa Teresita
En el acto asumieron las nuevas autoridades del radicalismo local, encabezadas por Yamila Coppola. También hablaron la presidenta de la Juventud Radical de la Provincia, Rocío Tedesco, y el concejal Dani López. Acompañaron el titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín, legisladores, intendentes y concejales de la región.
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Más de 700 personas participaron en la Casa Radical de Santa Teresita del acto de asunción de Yamila Coppola como presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical del Partido de La Costa, en un encuentro contó con las intervenciones de Coppola, la presidenta de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, Rocío Tedesco, y el concejal Dani López, quienes convocaron a fortalecer la participación y construir una alternativa para el distrito.
Durante su intervención, Coppola llamó a la unidad del radicalismo, a abrir las puertas del comité y a consolidar un partido cercano a las necesidades de los vecinos.
Por su parte, Tedesco cuestionó a la gestión municipal y planteó las dificultades que atraviesan los jóvenes para estudiar, trabajar y proyectar su futuro en La Costa. También convocó a la juventud a involucrarse para transformar esa realidad.
El cierre estuvo a cargo de Dani López, quien reclamó un gobierno que escuche y dé respuestas en salud, seguridad, servicios y oportunidades de trabajo. “De Jesús no va más”, sostuvo al cuestionar la continuidad del modelo de gobierno local.
El concejal pidió el acompañamiento de la comunidad: “Este proyecto no puede construirse entre unos pocos. A cada uno de los que están hoy acá les pido ayuda”. Y agregó: “La Costa que viene no se construye solamente con la unidad de los políticos. Se construye con la unidad de todos los vecinos que entendemos que podemos vivir mejor”.
Acompañaron la asunción el titular del Comité Provincia, Emiliano Balbín; la senadora provincial Nerina Neumann; el diputado bonaerense Diego Garciarena; el concejal marplatense Ariel Martínez Bordaisco y el intendente de General Lavalle, Nahuel Guardia, junto a ediles y dirigentes del distrito como De Conti, Leandro Alonso, Magadán, Filgueiras y María del Carmen Moreira. También participaron dirigentes y amigos de Pinamar, Villa Gesell, Monte, Dolores, La Plata, Chascomús y Lezama.